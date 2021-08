Kuivuus ja helteet lisäsivät metsäpalojen tähystyslentoja – heinäkuussa 626 lentoa

Metsäpalojen tähystyslentojen määrä saattaa kasvaa tänä vuonna historiallisen suureksi, lentoja koordinoiva Pohjois-Suomen aluehallintovirasto arvioi.

Lentojen määrää ovat nostaneet kuivuus ja erityisesti helteinen heinäkuu, jolloin useilla reiteillä lennettiin kaksi kertaa päivässä.

Kuluva vuosi on ollut tähän mennessä toiseksi vilkkain lentotähystystoiminnan historiassa. Lentoja on tähän mennessä tehty 884 kertaa ja niillä on havaittu 229 paloa. Pelkästään heinäkuussa lentoja suoritettiin 626 kertaa. Edellisenä ennätysvuonna 2018 lennetiin 1 407 kertaa.

Ilkka Kauppinen Kalajoella elokuun alussa otetussa kuvassa näkyvät mustat alueet ovat palanutta metsää.

Palohavaintoja on tehty aluehallintoviraston mukaan runsaasti viimeisen kahden viikon aikana. Koko vuoden palohavaintoluvut kuitenkin noudattelevat vielä pidemmän aikavälin keskiarvoja. Kuluvan vuoden erityispiirre on ollut, että yhden lennon aikana on havaittu useampi palo. Paloja sammuttaneet pelastuslaitokset ovat hyödyntäneet työssään tähystyslennoilta saatua live-kuvaa palokohteista.

Tähystyslentäjät olivat mukana myös vieläkin roihuavassa Kalajoen maastopalossa. Palon alkuvaiheessa lentokoneesta välitettiin sekä live-kuvaa paloalueesta että muuta tietoa paloa sammuttaneen Jokilaaksojen pelastuslaitoksen tarpeisiin. Tähystyslennoilla keskityttiin löytämään varsinaisen paloalueen ulkopuolella olevia mahdollisia uusia palon alkuja.

Tähystyslentoja jatketaan tarvittaessa syyskuun loppuun asti. Tänä vuonna säännölliset lennot alkoivat noin kuukauden normaalia myöhemmin eli kesäkuussa. Yleensä ilmaan noustaan huhti-toukokuun vaihteessa. Poikkeuksellista kuluvana vuonna oli myös se, että lennot aloitettiin ensimmäisenä Lapin maakunnassa kuivuuden takia. Kesä-heinäkuussa säännöllinen lentotähystys laajeni koko valtakunnan alueelle.