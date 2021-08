Lambdavariantti

Lambdavariantti leviää aikaisempia virusmuotoja tehokkaammin ilmassa, olisi mielenkiintoista kuulla, kuinka THL varautuu tähän ohjeistuksissaan? Eikö olisi loogista, että kun uusi virusmuunnos tiedetysti poikkeaa aikaisemmista, siihen reagoitaisiin välittömästi ohjeistuksessa, eikä vasta sitten kun on housuissa. Koko tämän epidemian ajan on pelkästään reagoitu - useimmiten aivan liian pitkällä viiveellä. Se, että viranomaisen toiminnan tulee perustua "lakiin ja vättämättömiin syihin", ei tarkoita sitä, että toimissa täytyy tietoisesti vitkutella. Kyseessä on pandemia, tulee seurata koko maailman tapahtumia ja oppia niistä. Me olemme jatkuvasti heittäneet hukkaan sen edun, jonka saisimme seuraamalla muiden virheitä. Ei siellä laissa sanota, että toimiin saa ryhtyä vasta kun suomalaisia kuolee.

Haluatko käyttää Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin. Kirjoita vastaus viestiin Otsikko TS:n verkkokeskustelun säännöt Viesti Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista. Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun. Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise. Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.