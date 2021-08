Verohallinto kehottaa malttiin – palautukset maksetaan tileille tiistain aikana

Kaksi miljoonaa asiakasta saa veronpalautuksen tililleen huomenna tiistaina. Yhteensä palautuksia maksetaan verohallinnon mukaan noin 990 miljoonaa euroa.

Verohallinto muistuttaa, että asiakkaan ei kannata huolestua, jos veronpalautus ei näy tilillä heti aamulla. Palautukset maksetaan tiistaipäivän aikana, joten asiakkailta toivotaan malttia tänä vuonna.

– Jos veronpalautuksia ei näy tilillä vielä aamulla, kannattaa odottaa ja tarkistaa tilanne illalla uudestaan. Jos veronpalautukset eivät sittenkään ole tilillä, maksupäivä on voinut siirtyä. Oman tilanteen voi aina tarkistaa Omaverosta, ylitarkastaja Juha Villman kertoo Verohallinnon tiedotteessa.

Palautusten maksupäivä voi siirtyä eteenpäin esimerkiksi silloin, kun asiakas tai hänen puolisonsa on täydentänyt esitäytettyä veroilmoitusta. Verohallinto on voinut saada myös verotukseen vaikuttavia tietoja muualta, kuten työnantajalta tai pankilta. Palautus voi jäädä saamatta myös silloin, jos sitä on tarvittu verojen tai ulosotossa olevien muiden velkojen maksuksi.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Verohallinto maksaa palautuksia eri henkilöille eri aikaan. Valtaosa osa saa palautuksensa kuitenkin elokuussa.

Ensimmäiset veronpalautukset maksettiin heinäkuussa, ja viimeisetkin saavat omansa viimeistään joulukuussa. Verohallinto maksaa palautuksia koko syksyn ajan kerran kuussa sitä mukaa, kun asiakkaiden verotus valmistuu.

Verohallinnon mukaan verotuksen ”superviikolle” osuu myös jäännösveron ja kiinteistöveron eräpäivät. Jäännösveron eräpäivä on tänään maanantaina ja kiinteistöveron eräpäivä kuluvan viikon perjantaina.

Jäännösveroa eli mätkyjä maksaa 330 000 asiakasta, ja heillä maksettavaa on yhteensä 119 miljoonaa euroa. Kiinteistöveroa puolestaan maksaa 1,8 miljoonaa asiakasta. Maksettavaa on yhteensä 323 miljoonaa euroa.