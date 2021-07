Sosiaali- ja terveysministeriön viikoittainen tilannekatsaus kertoo, että koronaepidemia leivää yhä nuorten aikuisten keskuudessa. Viime viikolla yli puolet kaikista tartunnoista todettiin 10-29 -vuotiailla, erityisesti 18-21 -vuotiailla nuorilla. Karanteeniin asetettiin viime viikolla 5 952 henkilöä. Karanteenimääräyksiä annettiin suunnilleen saman verran kuin edellisellä viikolla.

Tartuntaketjut ovat kesäaikana kasvaneet suuremmiksi. Jäljityksestä on tullut vaikeampaa ja paikoin ruuhkautunutta. 67 prosentissa tapauksista tartunnanlähde saatiin kuitenkin vielä selvitettyä. Altistumisia on tapahtunut erilaisissa vapaa-ajan tapahtumissa, ravitsemisliikkeissä ja myös ulkotiloissa pidetyissä juhlissa ja yleisötilaisuuksissa. Koronavirukselle altistuneiden on lain mukaan autettava viranomaisia tartunnanjäljityksessä ja noudatettava heidän ohjeitaan, jotta tartuntaketjujen muodostuminen saadaan katkaistua viiveettä. STM muistuttaa, että nyt on erittäin tärkeää, että myös nuoret ja työikäiset henkilöt ottavat omassa käyttäytymisessään huomioon tartunnan mahdollisuuden, jotta yhteiskunnan sulkutoimilta voitaisiin välttyä.

Suomessa noin 65 % väestöstä on saanut ainakin yhden rokoteannoksen. Täyden suojan eli kaksi rokoteannosta on saanut 32 % väestöstä. STM:n mukaan koronarokotusten ansiosta sairaalahoidon tarve ei enää kasva samaa tahtia kuin aiemmin pandemian aikana. Tähän vaikuttaa riskiryhmien hyvä rokotuskattavuus. Vanhimmissa ikäryhmissä koronan ilmaantuvuus ja tautiin liittyvät kuolemantapaukset ovat laskeneet erittäin alhaiselle tasolle.

Koronapotilaita oli 28.7.2021 sairaanhoitopiirien oman ilmoituksen mukaan sairaalahoidossa yhteensä 57, joista perusterveydenhuollon osastoilla kolme, erikoissairaanhoidon osastoilla 48 ja teho-osastoilla kuusi potilasta. Sairaalahoitoa tarvitsevissa korostuvat valtakunnallisesti katsottuna nuoret aikuiset ja rokottamattomat potilaat.

Koko epidemian aikana tautiin liittyviä kuolemia on ilmoitettu 28.7.2021 mennessä yhteensä 982.