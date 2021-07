Kalajoen maastopalon tilanteessa edessä kriittiset päivät

Kalajoen maastopalossa elettiin tänään keskiviikkoaamupäivällä kriittisiä hetkiä. Tuulten noustessa palo uhkasi levitä rajoituslinjan yli ja nousta latvapaloksi. Tilanne saatiin kuitenkin hallintaan, tiedottaa Jokilaaksojen pelastuslaitos.

Alueella on aloitettu palokäytävien tekeminen kaivinkoneilla. Töissä on edelleen lukuisia Jokilaaksojen pelastuslaitoksen yksiköitä. Apuna on myös puolustusvoimien virka-apuosasto sekä heidän maastopaloihin soveltuvaa maakalustoa. Puolustusvoimille on esitetty pyyntö uudesta virka-apuosastosta. Sekä puolustusvoimien että rajavartiolaitoksen helikopterit ovat mukana sammutustöissä.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen päätoimista henkilökuntaa on hälytetty töihin vapailta ja lomilta, minkä lisäksi sopimuspalokuntien levännyttä henkilöstöä kootaan sammutustöihin. Apujoukkoja on tullut ja on vielä tulossa myös Oulu-Koillismaan, Lapin, Kainuun, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon pelastuslaitoksilta. Etelä-Savo lähettää apuun myös vähintään yhden "Mörkö"-sammutuslaitteiston.

Kalajoen kaupunki on järjestänyt työvoima-apuna henkilökunnastaan kootun ryhmän sammutustöihn. Ylivieskan kaupunki varautuu järjestämään majoitusta kaukaa tuleville apujoukoille.

Pari seuraavaa vuorokautta tulevat olemaan kriittisiä ja ratkaisevia paloalueen hallinnan kannalta erityisesti sääolosuhteista ja maaston laadusta johtuen, kertoo Jokilaaksojen pelastuslaitos.