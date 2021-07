Satakunta siirtyi koronaepidemiassa kiihtymisvaiheeseen

Satakunta on siirtynyt koronaepidemiassa kiihtymisvaiheeseen. Maakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä arvioi tilannetta torstaina. Työryhmän mukaan tapausmäärä on kasvanut lyhyessä ajassa voimakkaasti ja todetuista tapauksista osa on johtanut laajoihin jatkotartuntoihin. Positiivisten näytteiden osuus on noussut lyhyessä ajassa 1,6 prosenttiin.

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuusluku sataatuhatta asukasta kohden on 32,5. Tartunnat leviävät Satakunnassakin nyt etenkin rokottamattomien nuorten aikuisien piirissä.

Tartunnanjäljitys toimii tehokkaasti ja tartunnanlähteet ovat Satakunnassa edelleen hyvin selvillä. Tartunnanlähde tai tartuntapaikka selvisi viime viikolla yli 90 prosentissa tapauksista.

Nopeasti huonontuneen koronavirustilanteen vuoksi työryhmä suosittelee, että maakunnan väestö huomioisi varotoimet aiempaa tarkemmin.