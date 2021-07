Valtioneuvosto päivitti matalan riskin maaluetteloaan – näistä maista saa saapua Suomeen ilman todistuksia tai rokotetta

Valtioneuvosto on hyväksynyt muutoksen asetukseen, jolla mahdollistetaan Suomeen saapuminen ilman tartuntatautilaissa säädettyjä terveysturvallisuustoimenpiteitä. Matalan riskin maista tai alueilta Suomeen saapuvilta ei edellytetä koronarokotustodistusta tai todistusta kuuden kuukauden sisällä sairastetusta koronavirustaudista eikä koronavirustestiä. Asetus tuli voimaan 12.7.2021.

Asetukseen on tehty muutoksia epidemiatilanteen muuttumisen myötä. Malta poistetaan matalan riskin maaluettelosta, sillä epidemiatilanne on maassa huonontunut. Asetukseen lisätään Slovakia ja Taiwan, joissa epidemiatilanne on puolestaan parantunut.

Asetuksen mukaan testiä tai todistusta ei edellytetä, jos Suomeen saavutaan Australiasta, Hongkongista, Islannista, Israelista, Kiinasta, Macaosta, Puolasta, San Marinosta, Singaporesta, Slovakiasta, Taiwanista, Uudesta-Seelannista tai Vatikaanista sekä Norjan Omasvuonon, Kaivuonon, Raisin, Koutokeinon, Kaarasjoen, Tenon, Uuniemen ja Etelä-Varangin kunnista. Asetusmuutos tulee voimaan 26. heinäkuuta 2021.

Asetusta muutetaan epidemiatilanteen mukaan.