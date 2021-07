Helsinki-Vantaan lentoaseman alueelle tunkeudutaan kuukausittain – aitojen sisäpuolelle tunkeutuminen on rikos

Itä-Uudenmaan poliisilla on tutkinnassa muutama tapaus, jossa Helsinki-Vantaan lentoaseman alueelle on tunkeuduttu luvatta. Poliisi tutki tapauksia muun muassa rikosnimikkeillä ilmailurikkomus ja vahingonteko.

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen lentoaseman vastuukomisario Harri Vihola muistuttaa, että lentoasema on turvavalvottu alue, joka on aidattu hyvästä syystä. Aitojen toiselle puolelle meneminen ilman lupaa on rikos. Viholan mukaan luvattomia tunkeutumisia tapahtuu kuukausittain. Viimeisen viikon aikana on ollut kaksi tapausta, jossa on tultu aitalinjan yli ja rikottu aitaa ryömimällä ali. Kesäkuussa mies tunkeutui autolla lentoaseman aidan läpi ja meni pysäköityyn lentokoneeseen. Poliisin mukaan myös lentoaseman turvatarkastuspisteiden ohittaminen ilman virallista turvatarkastusta on myös ehdottomasti kiellettyä.

– Toki aina tunkeutujat eivät pyri asematasolle. Useimmiten uteliaat hakevat näköalapaikkoja. Uteliaisuus ja päihtymystila ovat suurimmat syyt tunkeutumiselle. Ei oikein ymmärretä mihin ollaan pyrkimässä, painottaa Vihola.

Poliisin mukaan pahimmillaan edellä mainittu toiminta voi johtaa ilmaliikenneonnettomuusvaaraan ja aiheuttaa poikkeustoimenpiteitä, jotka sitovat eri viranomaisresursseja tapauskohtaisesti pitkiksikin ajoiksi.

– Tunkeutujat ovat yleisesti alle kolmekymppisiä nuoria aikuisia, välillä joukossa lapsiakin, jotka eivät ymmärrä aidan ja kielletyn tilan merkitystä. Joskus on ollut myös niin, että ollaan pyritty oikaiseman lentokentän läpi, Vihola jatkaa.

Poliisin mukaan toiminnan seurauksena mahdolliset viivästykset lennoissa saattavat aiheuttaa korvausvastuun.

– Tällöin sakkorangaistus alkaa tuntua pikkusummalta tällaiseen korvausvastuuseen nähden, muistuttaa Vihola.