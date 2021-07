Useista jäätelöistä ja sokerista löytyi syöpää aiheuttavaa ainetta – valmistajat ilmoittavat takaisinvedoista

Useat elintarvikealan yritykset ovat ilmoittaneet tuotteidensa takaisinvedoista Suomessa. Syynä ovat liian korkeat etyleenioksidipitoisuudet.

Suomen Sokeri Oy ilmoitti vetävänsä myynnistä useita Dansukker Hyytelösokeri Multi -tuote-eriä. Mars Finland vetää takaisin osan jäätelötuotteistaan. Tuotteisiin lukeutuvat Snickers-, Twix- ja Bounty-jäätelöt. Myös kokkolalainen SIA Jäätelö ilmoittaa jäätelöidensä takaisinvedosta.

Ruokavirasto kertoo, että viimeisten kuukausien aikana useita elintarvikkeita on vedetty markkinoilta etyleenioksidin vuoksi. Markkinoilta on vedetty muun muassa seesaminsiemeniä ja niistä valmistettuja elintarvikkeita sekä inkivääriä sisältäviä ravintolisiä. Etyleenioksidia on löydetty myös lisäaineena käytettävästä johanneksenleipäpuunjauheesta E410.

Etyleenioksidi on aine, joka luokitellaan karsinogeeniseksi eli syöpää aiheuttavaksi, mutageeniseksi ja lisääntymiselle haitalliseksi aineeksi. Ruokavirasto kertoo, ettei aineelle ei ole pystytty asettamaan toksikologista raja-arvoa eikä turvallisen saannin rajaa. Tämän vuoksi ainetta ei saa päätyä elintarvikeketjuun lainkaan.

Etyleenioksidin ei tiedetä pieninä pitoisuuksina aiheuttavan välitöntä vakavaa terveyshaittaa, mutta tuotteita ei tulisi käyttää. Haitalliset vaikutukset syntyvät tiettävästi vasta pitkäaikaisen jatkuvan käytön jälkeen.

Etyleenioksidia käytetään joissakin osissa maailmaa kasvinsuojeluaineena esimerkiksi siementen ja mausteiden sterilointiin.