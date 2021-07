Olitko Sierrafesteillä? Tarkkaile oloasi, sillä Eurassa on ollut mahdollinen joukkoaltistuminen koronavirukselle

Euran kunta tiedottaa, että viime viikolla järjestetyillä Sierrafesteillä sekä lomakeskus Sieravuoren ravintolassa on ollut paikalla henkilö, jolla todettiin eilen sunnuntaina koronavirustartunta. Tartunnan saanut henkilö oli tapahtumassa 14.7. ja Kiviravintolassa kolmena päivänä eli 14.–16. heinäkuuta.

Samaan aikaan samoissa paikoissa olleiden henkilöiden kannattaa tarkkailla vointiaan, sillä he ovat voineet altistua koronavirukselle. Virusinfektion oireita voivat olla mm. nuha, yskä, kurkkukipu, kuume, maku- ja hajuaistin häiriöt ja joissakin tapauksissa suolisto-oireet. Oireiden ilmaantuessa suositellaan tekemään oirearvio Omaolossa, jonka kautta mahdollista tehdä myös sähköinen ajanvaraus testaukseen. Koronatestiin kehotetaan hakeutumaan hyvin matalalla kynnyksellä.

Suoraan altistuneiksi on voitu todeta vain muutamia henkilöitä, ja heidät on tavoitettu ja asetettu karanteeniin. Mahdollisesti altistuneista henkilöistä ei ole mahdollista saada tarkempia tietoja. Monet asiakkaat ovat muualta kuin Eurasta kotoisin ja osa on kotoisin Satakunnan ulkopuolelta, Euran kunnan tiedotteessa todetaan.

Lomakeskus Sieravuori on tapauksen johdosta tiukentanut suojatoimia koronavirukselta suojautumiseksi ja kertoo näistä toimista asiakkailleen erikseen.