Kaksi ihmistä kuoli ja yksi loukkaantui vakavasti nokkakolarissa Nurmijärvellä – epäillään tahallisuutta

Itä-Uudenmaan poliisi on tutkinut eilen Nurmijärven Nukarilla tapahtunutta kahden henkilöauton välistä nokkakolaria. Kolarissa menehtyi kaksi henkilöä ja lisäksi yksi henkilö loukkaantui vakavasti. Onnettomuudessa ei ollut osallisena alaikäisiä.

– Tutkinnassa on selvinnyt, että kolarissa on syytä epäillä tahallisuutta. Tapahtumasta on kirjattu poliisille ilmoitukset taposta ja tapon yrityksestä, kertoo komisario Elina Katajamäki poliisin tiedotteessa.

Teoista epäilty on toinen onnettomuudessa kuolleista.

Vakavan tapauksen kyseessä ollessa poliisi suorittaa esitutkinnan vaadittavassa laajuudessa, jotta tapahtumaolosuhteet saadaan selville, vaikka rikosoikeudellista vastuuta ei ole enää kohdennettavissa epäillyn kuoltua.

– Muuten tapauksen tutkinta jatkuu kuolemansyyntutkintana, jonka tulokset ovat lain mukaan salassa pidettävää tietoa, Katajamäki jatkaa.

Poliisi ei tiedota asiasta enempää.

Päivitetty 16.7.2021 kello 14.59: Juttua päivitetty kauttaaltaan.