Finanssiala varoittaa: Verkkopankkiin ei kannata mennä hakukoneella – tuloksissa huijaussivuja

Vastuu

Vuosia sitten pankista soitettiin ja kyseltiin palveluiden toimivuudesta ja tyytyväisyydestä. Lopuksi kysyivät olisko minulla jotain kysyttävää palveluiden suhteen. No esitin kysymyksen siitä että millaiset ovat osapuolten vastuut jos jotain poikeuksellista sattuu. Soittaja lupasi selvittää asian ottavansa yhteyttä. Tähän päivään mennessä en ole vastausta saanut, enkä ole kovin luottavainen, että vasauksen enää saan.

Jossain ehdoissa lukee, että asiakkaan on pidettävä laitteiden tietoturva sellaisella tasolla etteivät ulkopuoliset tahot pysty hyödyntämään haavoittuvuuksia. Tämä on aika kova vaatimus , kun pankkien huippusuojatut järjestelmätkään eivät tunnu olevan idiootivarmoja.

Rikollisuus kasvaa verkossa koko ajan, joten tavallisen kuluttajan ja varsinkin ikääntyneen on vaikea pysyä mukana kaikessa uudessa ja rikostarkoituksessa hyvin naamioiduissa huijauksissa.

Kysymys kuuluukin joudummeko tulevaisuudessa palaaman vanhoihin tointatapoihin joissa asiakkaan huijaaminen ulkopuolisen tahon toimesta ei ole mahdollista.

Onhan se mahdollista nykyäänkin palvelut vaan eivät ole tätä päivää kun asiakkaiden vaan todetaan tuovan hiekkaa konttorin lattialle , yksi pankki tosin toimii melko laajalla konttoriverkolla.

PS. Kahteen päivään tullut neljä tekstiviestihuijaus yritystä, joten kyllä on mieleentullut, että pitäiskö puhelimesta poistaa kaikki palvelut jotka altistavat huijauksille?

Haluatko käyttää Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin. Kirjoita vastaus viestiin Otsikko TS:n verkkokeskustelun säännöt Viesti Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista. Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun. Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise. Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.