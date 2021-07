Kuurojen Liitto: Kuurojen nimissä liikkuu huijarikerääjiä, joissain tapauksissa viitteitä organisoidusta toiminnasta

Kuurojen Liitto on kevään ja kesän aikana saanut paljon yhteydenottoja huijarikerääjistä, jotka keräävät kuurojen nimissä rahaa julkisilla paikoilla kuten kaduilla, kauppakeskuksissa ja niiden parkkipaikoilla. Tapauksia on kaikkialla Suomessa. Helsingissä toiminta on laajentunut myös metroihin ja raitiovaunuihin, Kuurojen Liitto tiedottaa.

Huijarit kertovat keräävänsä rahaa kuurojen hyväksi ja käyttäytyvät usein aggressiivisesti. Heillä on mukanaan nimilista, jossa on yleensä huonolla suomella tietoa kuurojen monitoimitalon rakentamisesta tai vastaavasta.

Kuurojen Liitto korostaa, että rahankeruu ei ole liiton toimintaa ja toivoo, että havaituista huijareista ilmoitetaan poliisille. Liitto ilmaisee huolensa siitä, että vastaavanlainen rahankeräys sekoitetaan liiton viralliseen varainhankintaan.

Tapausten yhteydessä on toisinaan havaittu viitteitä ulkomailta organisoidusta toiminnasta. Asianomaiset eivät usein edes olleet kuuroja.

Mikäli epäilee rahankeräyksen aitoutta, voi kerääjää pyytää näyttämään poliisiviranomaisen myöntämän keräysluvan. Järjestöjen varainhankinta on Suomessa luvanvaraista ja tarkasti säädeltyä toimintaa. Kuurojen Liitto korostaa, että aidoilla liiton kerääjillä on viranomaisten myöntämä keräyslupa.

Kuurouteen vetoavia huijarikerääjiä on ollut liikkeellä aiemminkin. Turun Sanomat uutisoi vastaavista tapauksista viimeksi viime vuoden lokakuussa.