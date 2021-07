FluBot-haittaohjelman linkin sisältämien huijausviestien määrät ovat taas kasvaneet. Traficomin Kyberturvallisuuskeskus on asettanut haittaohjelmasta vakavan varoituksen.

Huijauslinkki lähetetään henkilölle tekstiviestillä, jossa kerrotaan hänelle saapuneesta vastaajaviestistä. Linkkiä ei tule avata, sillä se voi johtaa haittaohjelmaan, tietojenkalasteluun tai tilausansoihin.

– Emme yleisesti suosittele lataamaan sovelluksia erillisten linkkien kautta, vaan aina erikseen sovelluskaupasta, Traficomin tiedotteessa kerrotaan.

Haittaohjelman tavoitteena voi olla esimerkiksi varastaa saastuneelta puhelimelta tietoja ja lähettää laitteesta haittaohjelmaa edelleen levittäviä viestejä.

– Se voi myös varastaa esimerkiksi salasanoja ja muita puhelimessa olevia tietoja.

Haittaohjelman saastuttamassa laitteessa on erityisen tärkeä vaihtaa palveluiden, kuten sähköpostin ja sosiaalisen median, salasanat. Omien käyttäjätilien suojaaminen monivaiheisella tunnistautumisella on tärkeää.

Myös organisaatioiden on tärkeää tietää, mitä tietoja saastuneella puhelimella on ollut. Tällöin on Traficomin mukaan tärkeää tehdä riskiarvio tietovuodon vaikutuksista.

– Varautuminen on tärkeää ja organisaation on kannattaa tiedottaa henkilöstöään FluBot-ilmiöstä, jotta työntekijät eivät lataa haittaohjelmaa puhelimelleen.

Tiedotteen mukaan FluBot-nimistä Android-haittaohjelmaa levitettiin erittäin aggressiivisesti tekstiviestien avulla kesäkuun alkupuolella. Traficom julkaisi 4. kesäkuuta vakavan varoituksen ohjelmasta.