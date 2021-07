Tiistain koronaluvut: Koko maassa 290 uutta koronavirustartuntaa – Turussa 17 uutta tautitapausta

Suomessa on todettu 290 uutta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo. Epidemian alusta lähtien Suomessa on kirjattu yhteensä 98 505 tautitapausta.

Varsinais-Suomessa uusia koronavirustartuntoja on 22. Viime vuoden keväästä lähtien maakunnassa on todettu yhteensä 10 438 tautitapausta.

Eniten uusia tartuntoja on Turussa, 17 kappaletta. Lisäksi Raisiossa on kolme uutta koronavirustartuntaa. Sekä Liedossa että Ruskolla on yksi uusi tautitapaus.

Ilmaantuvuusluku Varsinais-Suomessa on 64,5

