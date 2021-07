EIT kumosi Suomelle antamansa langettavan päätöksen kuolleeksi lavastetun irakilaismiehen tapauksessa – "Ulkoministeriö on erittäin tyytyväinen"

Helsinki

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on kumonnut Suomelle antamansa langettavan päätöksen kuolleeksi lavastetun irakilaismiehen tapauksessa.

EIT:n mukaan tuomioistuimen marraskuussa 2019 antama päätös kumotaan kokonaisuudessaan ja EIT:lle tehty valitus hylätään valitusoikeuden väärinkäytön vuoksi.

– Ulkoministeriö on erittäin tyytyväinen. On sellainen olo, että nyt oikeus toteutui, kommentoi yksikönpäällikkö Krista Oinonen ulkoministeriöstä STT:lle.

– Mielestäni tämä oli hieno esimerkki siitä ja toimikoon myös tällaisena varoittavana esimerkkinä, että ei kannata lähteä valheella yrittämään, Oinonen sanoo.

Irakilaismies palasi kotimaahansa loppuvuodesta 2017. EIT:lle toimitettujen asiakirjojen mukaan mies olisi ammuttu kuoliaaksi kadulla Bagdadissa pian paluunsa jälkeen. Todellisuudessa mies oli elossa.

Kuoleman lavastaminen johti siihen, että Suomi sai EIT:ltä langettavan päätöksen 2019. EIT katsoi Suomen rikkoneen Euroopan ihmisoikeussopimuksen artikloja 2 ja 3, jotka koskevat oikeutta elämään sekä kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun kieltoa.

EIT katsoi, etteivät Maahanmuuttovirasto ja Helsingin hallinto-oikeus ottaneet miehen taustaan liittyviä riskejä ja aiempia tapahtumia riittävästi huomioon kielteisen turvapaikkapäätöksen antaessaan. EIT:n mukaan Suomen viranomaisten olisi pitänyt olla tietoisia siitä, että mies saattaisi joutua hengenvaaraan Irakissa.

Keväällä 2020 keskusrikospoliisi (KRP) kertoi epäilevänsä, että EIT:lle toimitetut asiakirjat olivat väärennettyjä ja että irakilaismies olisi elossa. Poliisi epäili myös hallinto-oikeudelle annettuja asiakirjoja väärennetyiksi.

– Kyllä se antoi jo silloin vahvaa näyttöä, että on törkeällä tavalla hyväksikäytetty valitusoikeutta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, Oinonen sanoo.

Suomi teki viime syyskuussa EIT:lle pyynnön asian tarkastelemisesta uudelleen. Kyseessä oli kaikkien aikojen ensimmäinen kerta, kun Suomi joutui pyytämään EIT:ltä jo lopulliseksi tulleen tuomion uudelleentarkastelua.

Sen jälkeen Suomi täydensi useamman kerran pyyntöään kertomalla EIT:lle tapauksen rikostutkinnasta, kansallisesta oikeusprosessista ja Helsingin käräjäoikeuden tuomiosta.

EIT-huijauksesta on Oinosen mukaan koitunut Suomen valtiolle huomattavaa vahinkoa. Tapauksesta on aiheutunut valtiolle suuri työmäärä ja sitä kautta huomattavaa taloudellista vahinkoa. Lisäksi asiasta on aiheutunut Suomelle mainehaittaa.

– Silloin kun saimme tuomion (vuonna 2019), niin kyllähän Euroopan neuvosto ja eurooppalaiset lehdet uutisoivat tämän asian. Toivottavasti se mainehaitta poistuu jossakin vaiheessa.

Irakilaismiehen tytär ja tyttären entinen aviomies tuomittiin EIT-huijauksesta Helsingin käräjäoikeudessa helmikuussa. Oikeus katsoi heidän syyllistyneen kahteen törkeään väärennykseen ja yhteen törkeään petokseen. Kumpikin sai lähes kaksi vuotta ehdotonta vankeutta.

Käräjäoikeuden mukaan he valmistuttivat väärennettyjä Irakin viranomaisen asiakirjoja lavastaakseen tyttären isän kuoleman. Väärennöksiä olivat isän kuolintodistus ja kolme henkirikoksen tutkintaan liittyvää asiakirjaa. Väärennettyjä asiakirjoja käytettiin harhauttavina todisteina EIT:ssä ja hallinto-oikeudessa. Vuonna 1996 syntynyt tytär oli se, joka aikoinaan teki valituksen EIT:hen.

EIT määräsi vuonna 2019 Suomen valtion maksamaan tyttärelle 20 000 euroa vahingonkorvauksia ja 4 500 euroa oikeudenkäyntikuluja. Korvauksia ei ehditty maksaa ennen kuin KRP aloitti rikostutkinnan.

Syyttäjän mukaan tyttären ja tämän entisen aviomiehen tavoitteena oli saada oleskelulupa tyttärelle ja tämän lapsille. Isänsä tavoin tytär oli hakenut Suomesta turvapaikkaa, mutta hakemus oli hylätty. Miehellä oleskelulupa oli jo.

Käräjäoikeus totesi, että ilman väärennettyjä asiakirjoja ja vääriä tietoja tytär tuskin olisi saanut oleskelulupaa Suomeen.

Oikeus katsoi tyttären syyllistyneen myös perättömään lausumaan viranomaismenettelyssä, koska hän oli turvapaikkakuulustelussa vuonna 2015 valehdellut, että olisi ollut isänsä kanssa hengenvaarassa Irakissa.

Käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen, sillä siitä on valitettu hovioikeuteen.

EIT-huijauksen oikeudenkäynnissä tyttären puolustus sanoi, että päätöksen isän kuoleman lavastamisesta tekivät isä ja tyttären silloinen aviomies. Puolustuksen mukaan tytär oli avioliitossaan täysin alisteisessa asemassa ja "kirjaimellisesti nyrkin ja hellan välissä".

Heinäkuun alussa tyttären ex-mies tuomittiin Helsingin käräjäoikeudessa entiseen vaimoonsa kohdistuneista useista pahoinpitelyistä. Oikeus antoi 37-vuotiaalle miehelle rangaistukseksi vuoden ehdollista vankeutta.

Tuomion mukaan mies oli useaan otteeseen muun muassa lyönyt, potkinut ja töninyt silloista puolisoaan. Mies oli myös heittänyt kuumaa vettä naisen päälle sekä estänyt tätä nukkumasta.

Teot ajoittuvat touko-marraskuuhun 2019. Pariskunnan avioero tuli voimaan loppuvuodesta 2020.

