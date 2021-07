Yhteensä noin 12 000 alokasta aloitti varusmiespalveluksensa tänään 5. heinäkuuta. Alokkaat jakautuvat ympäri Suomea Maavoimien, Merivoimien, Ilmavoimien sekä Rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin.

Puolustusvoimien koronarajoitukset ja varotoimenpiteet ovat edelleen voimassa eli maaliskuussa 2020 koronaviruspandemian vuoksi aloitettuja sopeutustoimia jatketaan toistaiseksi.

Sopeutetuilla varusmiespalveluksen järjestelyillä varmistetaan uuden saapumiserän alokkaiden turvallinen koulutus. Vuoden 2021 toinen saapumiserä jää historiaan ainakin siitä, että aikaisemmin varusmiehiä ei ole rokotettu koronavirusta vastaan Suomessa.

Tartuntaketjujen ehkäisemiseksi varusmiespalveluksessa oleville annetaan koronarokotukset heinäkuun aikana. Toinen rokoteannos annetaan suositusten mukaisessa aikataulussa myöhemmin syksyllä 2021. Rokotus on vapaaehtoinen ja rokotukset antaa Puolustusvoimien oma terveydenhuolto.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tänään maanantaina palvelukseen astuvat uudet varusmiehet ja vapaaehtoista palvelusta suorittavat naiset saavat halutessaan koronarokotuksen heti alokastarkastuksen jälkeen.

Rannikkolaivaston tukikohdassa Turussa Pansiossa palvelustaan aloittaa noin 220 alokasta, joista viisi on naisia.

Pansiossa alokkaat on esivalittuja ja alunperin määrättyjä Upinniemen rannikkoprikaatiiin. Huhtikuussa valintaprosesseissa aluetoimistot määräsi listoilta tietyt henkilöt palvelukseen Pansioon.

Porin prikaatissa Säkylässä Huovinrinteellä palveluksen on aloittanut hiukan alle 800 alokasta. Vapaaehtoista palvelusta suorittavia naisia joukosta on noin 90. Kankaanpäässä Niinisalossa, maanantaina uusina varusmiehinä aloitti noin 900 alokasta, joista naisia on noin 70.

Ennen juhannusta Porin prikaatista kotiutui yli 1 500 asepalveluksensa suorittanutta.

Puolustusvoimien sopeutustoimiin liittyy myös osastointi eli alokkaat ja kouluttava henkilökunta jaetaan pääsääntöisesti kolmeen osastoon heti palveluksen aloittamisen yhteydessä. Osastot eivät ole toistensa kanssa tekemisissä. Osastojaolla pystytään sekä rajaamaan tartuntojen leviäminen, että varmistamaan tartuntojen ja altistusten jäljittäminen. Kukin osasto on kerrallaan neljä viikkoa palveluksessa ja kaksi viikkoa lomalla. Alokasjakson ensimmäinen viikko tulee olemaan kaikille palvelusta, minkä jälkeen alkavat osastokohtaiset koulutus- ja vapaajaksot. Puolustusvoimien mukaan koulutus- ja vapaajaksoissa on eroja joukko-osastojen välillä.

Koronatilanteen takia vierailuja varuskunta-alueille joudutaan rajoittamaan. Myöhemmin vakuutus- ja valatilaisuuksia voi seurata maksuttoman striimauksen kautta.

Puolustusvoimien mukaan koronaviruspandemiaan liittyvät toimet ovat olleet voimassa yli vuoden ja haastavasta tilanteesta huolimatta joukko-osastot ovat pysyneet toteuttamaan sopeutetun koulutuksen hyvin. Myös palveluksensa päättäville tehdyn loppukyselyn tulokset ovat pysyneet erittäin korkealla tasolla koko koronaviruspandemian aikana. Varusmiesliitto on kuitenkin huolissaan siitä, että uusilla alokkailla kuilu palveluksen ja siviilielämän vapauden välillä on tiukkojen järjestelyjen vuoksi syventynyt huomattavasti.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Pandemiaan liittyvät varotoimet ovat edelleen tärkeitä, mutta varusmiesten jaksaminen tulee olla keskeinen seikka rajoitustoimia suunnitellessa. Varusmiehille tulisi pyrkiä tarjoamaan mahdollisimman normaali kokemus asepalveluksesta terveysturvallisuus huomioiden, toteaa Varusmiesliiton varapuheenjohtaja Iina Palonen tiedotteessa.