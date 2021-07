Työelämägallup: Etätyön suosio kasvaa entisestään, vaikka työtyytyväisyys on laskenut ja stressi lisääntynyt

Suomen Yrittäjien Työelämägallup kertoo etätyön suosion kasvaneen Suomessa. Työelämässä olevista 74 prosenttia haluaisi tehdä etätöitä. Osuus on kasvanut tammikuusta, jolloin lukema oli 72 prosenttia. Työelämägallupiin vastasi 1002 työllistä eli palkansaajaa, lomautettua, työtöntä ja yrittäjää.

Vastanneista 15 prosenttia haluaisi olla etätöissä koko ajan, 40 prosenttia osan viikosta. 19 prosenttia haluaisi tehdä etätöitä, mutta se ei ole työtehtävän takia mahdollista. Etätöitä ei haluaisi tehdä jatkossa lainkaan 21 prosenttia vastaajista, kun taas 4 prosenttia ei osaa sanoa.

Lähes puolet työelämässä olevista on tehnyt etätöitä, eli melkein 1,2 miljoonaa henkeä. Noin puolet heistä on tehnyt etätöitä koko ajan. Etätöitä ennenkin tehneistä 88 prosenttia haluaa tehdä niitä jatkossakin, heistä 64 prosenttia osan viikosta.

– Hybridityö on työelämän uusi normaali. Töitä halutaan tehdä monipaikkaisesti, välillä työpaikalla, välillä kotona ja välillä mökillä, jos sellainen on käytettävissä, sanoo tiedotteessa Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Työnantajan suhtautumisen etätyöhön koetaan parantuneen tammikuusta. Vastaajista 77 prosenttia arvioi työnantajansa suhtautuvan asiaan myönteisesti. Lähes 60 prosenttia vastaajista arvioi, että johdon ja esihenkilöiden merkitys on etätöissä korostunut. Pentikäinen toteaakin, että monipaikkatyö korostaa johtamisen merkitystä.

– Porukasta pitää huolehtia ja tukea, vaikka työkaveri ei ole vieressä, hän muistuttaa.

Etätöihin liittyy niin myönteisiä kuin kielteisiäkin puolia. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet ja tuottavuuden koetaan parantuneen. Viimeisen vuoden aikana etätöiden työergonomia näyttää myös kehittyneen, vaikkakin Pentikäisen mukaan siihen liittyviä ongelmia on edelleen paljon. Etätöiden myötä työntekijälle saattaa jäädä vapaa-aikaa enemmän, sillä työmatkoihin ei tarvitse käyttää aikaa.

– Tämä on suuri ajankäytön muutos, jolla on myös ympäristövaikutuksia. Työmatkan sijaan ihmiset voivat tehdä muita asioita, Pentikäinen sanoo.

Toisaalta etätyö hämärtää työn ja vapaa-ajan rajaa. Työelämägallupin mukaan 60 prosentin mielestä etätyö on vaikeuttanut työ- ja vapaa-ajan erottamista. 51 prosenttia kertoo, että se on vähentänyt työajan merkitystä.

Työhön liittyvät tekniset ongelmat sekä perhearkeen liittyvät pulmat ovat lisääntyneet. Suurin piirtein yhtä moni kokee stressin joko lisääntyneen tai vähentyneen. Nuorilla on stressiä muita enemmän, mutta he kokevat myös olevansa muita tuottavampia. Nuorten mielestä etätyö on vähentänyt sitoutumista työnantajaan ja ammattiliittojen merkitystä.

– Työtyytyväisyyden kokemus on hieman laskenut ja stressi on lisääntynyt. Arvelen, että se kertoo etätyöuupumuksesta ja työyhteisön kaipuusta, Pentikäinen arvioi.