Läänineläinlääkärit

Luettuaan Avi:n ohjeet kainuulainen ystäväni totesi, että läänineläinlääkärit ovat jo pitkään olleet hallintohimmeleissään niin kaukana maailman oikeasta todellisuudesta, että hän ei ihmettele mitään.



”Rekku Rescue kritisoi myös Avin ohjeessaan nostamaa maanomistajan metsästysoikeutta tavatessaan tontillaan villiintyneitä kissoja.”

Kirjoittaessani viime viikon kommenttia, ajattelin että nyt lähtee henki monelta kissalta oikein Avin ohjeistamana ja varoitin maaalla asuvia ystäviäni, joilla kissat kulkee vapaana ulkona pitämässä myyräpopulaatioita kurissa.



”– Tosiasiassa kissan pyydystäminen elävänä on ainoa suositeltava tapa toimia, koska muuten on mahdotonta varmistaa, että kyseessä on villiintynyt kissa. ”

Eikä varma voi olla silloinkaan jos vain loukkuun katsoo, niinkuin täällä on ollut tapana tehdä. Kesyin kotikissakin saattaa pelästyä loukkuun joutumistaan niin, että käytös muuttuu totaalisesti – aggressiiviseksi ja vihaiseksi.

Itselläni on sylikissa, joka kantokoriin laitettuna sähisee, ulvoo ja pyrkii raapimaan, mutta kun korin oven avaa, sieltä tassuttelee ulos pieni musta kissa joka sanoo hennolla äänellä ”miu”.



Erittäin hienoa ja kunnioitettavaa, että Ressu Rescue toi esille nämä vinoumat. Avi:n ulostulo oli todella mustavalkoinen ja vääristävä. Toivottavasti muutkin Esy:t reagoivat tähän.

Kiitos!





