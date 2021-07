Pietarista jalkapallon EM-kisoista palanneilla todettu Suomessa jo 386 tartuntaa ja 50 jatkotartuntaa

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa koronatapausten määrän kasvusta. Uusia koronatapauksia todettiin viime viikon aikana (21.-27.kesäkuuta) runsaasti edellisiä viikkoja enemmän, yhteensä 947 tapausta. Tapauksia todettiin yli 400 enemmän kuin edeltävällä viikolla. Uusien tartuntojen määrän kasvun selittää suurimmalta osin jalkapallon EM-kisaturisteilla todetut tartunnat.

Venäjän Pietarissa jalkapallon EM-kisoissa vieraili edellisviikkojen aikana vähintään 4500 suomalaista. Kisoista palanneilla henkilöillä on todettu 30.kesäkuuta mennessä 386 positiivista testitulosta ja 50 jatkotartuntaa. Suurin osa tapauksista on raportoitu Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla, jossa on todettu yhteensä 264 tapausta ja 17 jatkotartuntaa. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on todettu 38 tapausta ja kahdeksan jatkotartuntaa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on todettu 31 tapausta ja viisi jatkotartuntaa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä kertoikin, että tartuntoihin liittyviä altistumisia on eiliseen mennessä ollut toista sataa.

Epidemiatilanne on monilla alueilla THL:n mukaan edelleen rauhallinen. Joillakin alueilla on esiintynyt paikallisia tartuntarypäitä, etenkin EM-kisaturisteilla todettujen tartuntojen myötä.

Ulkomailla saatujen tartuntojen osuus kaikista uusista tartunnoista onkin kasvanut. THL:n mukaan viikolla 25 puolet tartunnoista oli peräisin ulkomailta, kun edellisellä viikolla ulkomailta saatujen tartuntojen osuus oli 33 prosenttia. Yli 40 prosenttia viime viikolla todetuista tartunnoista liittyy suoraan Venäjän kisaturismiin.

Yli kolmannes tartunnoista todettiin 20-29-vuotiailla ja ikäryhmässä tartuntojen ilmaantuvuus on noussut.

THL:n mukaan koronatesteissä käytiin aiempia viikkoja selvästi vähemmän. Koronavirustestien määrä on ollut laskussa kesäkuun alusta lähtien. Viime viikolla tehtiin noin 68 000 testiä, mikä on noin 24 000 testiä vähemmän kuin edellisviikolla.