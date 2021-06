Behmin Hei rakas -jättihitti soitetuin suomalainen kappale koronavuonna 2020

Vuoden 2020 Teostolle ilmoitettujen musiikin esitystietojen mukaan Rita Behmin Hei rakas oli vuoden soitetuin kotimainen kappale. Laulua esitettiin kaikkiaan lähes 10 201 kertaa radiossa, televisiossa ja keikoilla. Vuoden 2020 soitetuin kappale on Rita Behmin säveltämä ja sanoittama, Sakari Aallon ja Kalle Mäkipellon sovittama.

Hei rakas oli kärkikolmikossa myös Suomen suoratoistopalveluiden listoilla: Spotifysta saatujen tilastojen mukaan kaikkein kuunnelluin kappale palvelussa oli Williamin esittämä Penelope, jonka ovat säveltäneet tuottaja Aitio ja Joe L. YouTuben -videopalvelussa tilastojen mukaan Suomessa kuunnelluimpana oli Arttu Wiskarin esittämä ja Janne Rintalan ja Mika Haapasalon tekemä kappale Tässäkö tää oli?. Penelope on kaikkien aikojen pisimpään Suomen Spotifyn kärjessä pysynyt kappale.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kaupallisten radioiden puolella kotimaisuusaste sen sijaan laski 30 prosenttiin ja kärkeen nousivatkin ulkomaiset kappaleet, kuten Weekndin Blinding Lights, Ava Maxin Kings and Queens sekä Nean Some Say.

Teoston mukaan koronapandemia ja yhteiskunnan rajoitustoimet vaikuttivat selvästi vuoden 2020 musiikin esityskertojen lukuihin ja samalla myös tekijänoikeuskorvauksiin. Korvaukset konserttialueelta putosivat noin 84 prosenttia ja vuosi oli hyvin hiljainen elävän musiikin osalta.