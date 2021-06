Ulkoministeri Haavisto osallistuu huomenna Isisin vastaisen koalition ministerikokoukseen Roomassa

Ulkoministeri Pekka Haavisto osallistuu maanantaina 28.6. Roomassa järjestettävään kansainvälisen Isisin vastaisen koalition ministerikokoukseen. Kokouksen isännöivät Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken ja Italian ulkoministeri Luigi Di Maio. Kokouksessa käsitellään koalition Isiksen vastaista toimintaa Irakiassa ja Syyriassa sekä Afrikassa, erityisesti Sahelin alueella ja Mosambikissa.

Suomi liittyi kansainväliseen Isisin vastaiseen koalitioon vuonna 2014. Suomi osallistuu koalition sotilaalliseen koulutustoimintaan sekä EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioon ja Naton koulutusoperaatioon Irakissa. Lisäksi Suomi tukee Irakin jälleenrakennusta ja Syyrian vakautustoimia.

– Suomi on sitoutunut kansainvälisen Isisin vastaisen koalition työhön. Isisin vastaisessa toiminnassa on edistytty Irakissa ja Syyriassa, mutta työtä on vielä tehtävänä. Terrorismin vastaisen toiminnan rinnalla tarvitaan kokonaisvaltaista tukea kestävien tulosten saavuttamiseksi, Pekka Haavisto toteaa Ulkoministeriön tiedotteessa.

Haavisto tapaa Rooman vierailunsa aikana muun muassa kokoukseen osallistuvien maiden ulkoministereitä sekä rauhanvälitystoimijoita.