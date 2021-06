THL: Suomessa todettu 145 uutta koronatartuntaa

Helsinki

Suomessa on tänään raportoitu 145 uutta koronavirustartuntaa. Asiasta kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen tekstiviestitse STT:lle. Uusista tartunnoista 91 on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Päijät-Hämeessä on todettu 11 ja Varsinais-Suomessa 10 tartuntaa.

THL:n tilastojärjestelmän rajapinnassa ilmeni tänään tekninen häiriö, jonka vuoksi tietoa uusista koronatartunnoista ei saatu sieltä tavalliseen tapaan. Salminen kertoi uusien tartuntojen määrästä aiemmin Ylelle.

Rajapinta näytti iltapäivällä jälleen toimivan, mutta THL:ltä ei osata sanoa, onko häiriö kokonaan korjaantunut. Siksi juhannusviikonloppuna ei välttämättä saada tietoja uusien koronatartuntojen määristä.

Koronarokotteen saanut 57,4 prosenttia väestöstä

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut 3,19 miljoonaa ihmistä eli 57,4 prosenttia väestöstä, kertoo THL.

Toisen annoksen on saanut noin 954 000 ihmistä. Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus on nyt 17,2 prosenttia.

Rokotteen ensimmäisen annoksen saaneita on runsaat 35 000 enemmän kuin eilen. Toisen annoksen saaneiden määrä kasvoi lähes 38 000 ihmisellä eiliseen verrattuna.

Covid-19-tautiin liittyviä kuolemia oli keskiviikkoon mennessä ilmoitettu kaikkiaan 969. Koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa oli keskiviikon tietojen mukaan 33 ihmistä. Heistä viisi oli tehohoidossa.