Venäjän matkaajien tulisi hakeutua koronavirustestiin myös oireettomana ja välttää sosiaalisia kontakteja

Venäjän koronavirustilanne on vaikeutunut kesäkuussa nopeasti. Tartuntamäärät ovat kasvussa koko maassa, myös suurissa kaupungeissa kuten Moskovassa ja Pietarissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Pietarissa kahden viikon ilmaantuvuus on 240, kun Suomessa vastaava luku on 19. Pietarissa on siis selvästi suurempi riski saada koronavirustartunta kuin Suomessa.

THL suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista Venäjälle. Venäjältä Suomeen palaavia matkustajia kehotetaan hakeutumaan koronavirustestiin 72 tuntia Suomeen paluun jälkeen ja välttämään sosiaalisia kontakteja testituloksen varmistumiseen saakka.

Myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä vetoaa, että varsinaissuomalaiset Venäjän matkaajat hakeutuisivat koronavirustestiin erittäin herkästi, myös oireettomana.

– Vetoan Venäjältä palaavia matkustajia omaehtoiseen karanteeniin ja hakeutumaan koronatestiin 72 tuntia paluun jälkeen. Sosiaaliset kontaktit ovat turvallisia vasta negatiivisen testituloksen jälkeen, Pietilä sanoo Tyksin tiedotteessa.

Omaehtoista karanteenia suositellaan Varsinais-Suomen rauhallisesta koronatilanteesta huolimatta, sillä virus leviää erittäin herkästi.

– Olemme vasta saaneet erittäin hyvällä yhteistyöllä koronavirusepidemian perustasolle. On omissa käsissämme, että epidemia myös pysyy hillinnässä, toteaa Pietilä.

Testiin voi hakeutua omalla koti- tai oleskelupaikkakunnalla. Koronavirustestiin pääsee maksutta.