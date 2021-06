Itämeren sinilevähavaintoja voi ilmoittaa nyt uudessa palvelussa: "Levähavainto on konkreettinen teko Itämeren puolesta"

Itämeren sinilevähavaintojen ilmoittamiseen on kehitetty uusi Levähavainto.fi -palvelu. Nettilomakkeelle raportoidaan paikkatieto ja havaintokuva. Vapaaehtoiset voivat jättää sivulle myös yhteystietonsa, jolloin palvelusta voidaan olla yhteydessä vesinäytteen ottamiseksi. Palvelun taustalla on startup-yritys Origin by Ocean yhteistyössä Helsingin yliopiston sinilevätutkijaryhmän kanssa, jota johtaa tutkija David Fewer. Fewer on tehnyt Suomessa sinilevien parissa töitä 20 vuotta.

Helsingin yliopiston tutkijat analysoivat kerättyjä näytteitä ja selvittävät, mitkä lajit kukkivat milläkin alueilla ja mitä luonnonaineita ne tuottavat.

– Sinilevät voivat tuottaa tuhansia erilaisia monimutkaisia biokemikaaleja, joista osaa käytetään tai voitaisiin mahdollisesti hyödyntää lääketeollisuudessa, elintarvike-, kosmetiikka- ja biolääketieteessä, David Fewer kertoo tiedotteessa.

Kerätyn datan avulla pyritään saamaan kattava kuva Itämeren sinilevätilanteesta ja siitä, miten sinilevää voitaisiin hyödyntää ja jalostaa.

– Levähavainto on konkreettinen teko Itämeren puolesta. Toivomme, että ihmiset innostuvat havainnoimaan luontoa ja ympäristöään tällä tavoin. Uskomme vahvasti rannikolla kesäänsä viettävien ihmisten joukkovoimaan, sanoo Origin by Oceanin toimitusjohtaja Mikael Westerlund.

Yritys pilotoi levän keräämistä tänä kesänä omalla keräilijällään. Kerättyä biomassaa on tarkoitus päästä käyttämään yrityksen jalostamossa lähivuosina.

– Sinilevä on meren elinvoimaisuudelle suuri uhka, mutta biomassana myös hyödyntämätön mahdollisuus. Kun opimme ymmärtämään rannikkomme sinilevälajien kirjoa ja niiden kemiaa, saamme kattavan käsityksen sen kaikesta potentiaalista, kertoo yrityksen toinen perustaja, kemian tohtori Mari Granström.

Sinilevän tunnistaa vihreästä tai kellertävästä väristä. Pieni määrä näkyy hiukkasina, suurempi määrä muodostaa levälauttoja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan sinilevähavainnon voi varmentaa ottamalla vettä lasiin ja antamalla sen seistä liikuttamatta noin tunnin. Jos pinnalle nousee vihreitä hiukkasia, kyseessä on sinilevä. Toinen keino on yrittää nostaa levämassaa kepillä. Jos massa hajoaa hiukkasiksi veteen, on tällöinkin kyseessä sinilevä.

Sitepölystä sinilevän voi erottaa havaintoajankohdan perusteella. Keltaista sinilevää kertyy veden pinnalle keväällä ja alkukesällä, kun taas sinileviä myöhemmin kesällä veden lämmetessä.