Eduskunta on hyväksynyt historiallisessa äänestyksessä sote-uudistuksen äänin 105–77

Helsinki

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen hyvinvointialueiden perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistuksesta.

Soten tulevaisuus ratkesi historiallisesti äänin 105–77. Poissa oli 17 kansanedustajaa.

Terveydenhoidon järjestäminen siirtyy kunnilta hyvinvointialueille eli maakuntatasolle vuoden 2023 alussa.

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk) ilmoitti aiemmin keskiviikkona saaneensa eduskunnan virkajohdolta selvityksen sote-uudistuksen perustuslainmukaisuudesta. Vehviläinen toteaa, että selvityksen mukaan sosiaali- ja terveysvaliokunta on tehnyt esityksiin perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset.

Sote-uudistuksen käsittely etenee siten suunnitellusti kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Kokoomuksen Antti Häkkänen vaati aiemmin tänään uudistuksen perustuslainmukaisuuden selvittämistä ennen äänestystä. Häkkäsen mielestä näytti siltä, että sosiaali- ja terveysvaliokunta ei ole korjannut esityksessä olevia pykäliä perustuslain mukaisiksi sopimusten mitätöinnin osalta.

Sote-uudistusta on yritetty saada aikaan useiden vuosien ajan eri hallitusten voimin. Tällä kertaa se on lähempänä toteutumistaan kuin koskaan ennen. Uudistuksen hyväksymisestä on tarkoitus äänestää iltapäivällä eduskunnan täysistunnossa.

Nähtäväksi jää, kuinka paljon hallituspuolueiden rivit rakoilevat äänestyksessä. Ainakin vihreiden kansanedustajat Inka Hopsu, Mari Holopainen ja Heli Järvinen ovat julkisesti kertoneet, että eivät aio äänestää ratkaisun puolesta. Hopsu ja Holopainen ovat perustelleet ratkaisuaan sanomalla, että esitys ei ole riittävän valmis.