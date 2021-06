Juhannuksena hukkuu keskimäärin kuusi ihmistä, kerrotaan Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) tiedotteessa. Alkoholin käyttö lisää merkittävästi tapaturmariskiä. Suomessa hukkuu vuosittain 100–150 ihmistä. Puolet kuolemista tapahtuu alkoholin vaikutuksen alaisena.

SUH:n asiantuntija Niko Niemisen mukaan juhannus näkyykin kesän hukkumiskuolemissa piikkinä.

– Juhannuksena hukkuneiden määrä vaihtelee rajusti. Yksi suurin selittävä tekijä on sää. Monet suuntaavat mökille ja vesistöjen ääreen juhlimaan. Kolmen H:n tappava yhdistelmä: helle, humala ja huolimattomuus on tiedostettava, jotta hukkumisilta vältyttäisiin.

Tiedotteen mukaan alkoholi rohkaisee ja poistaa estoja sekä heikentää samalla kehon hallintaa lamauttaessaan keskushermoston toimintaa.

– Hätätilanteessa toimiminen voi olla haastavaa selvin päin, humalassa se on jopa mahdotonta. Jo yksi alkoholiannos kohottaa riskiä joutua tapaturmaan ja riski kasvaa jokaisella annoksella, muistuttaa Nieminen.

SUH:n mukaan useimmat hukkumistapaukset sattuvat tutuissa vesistöissä, lähellä rantaa. Parhain keino varautua onnettomuuteen on huomioida turvallisuusasiat jo ennen vesille lähtemistä. Erityisesti lasten uintia tulee valvoa Nimisen mukaan herkeämättä.

– Rannalla pulikoivia ja leikkiviä lapsia tulee valvoa riittävän lähellä, mielellään käsivarren mitan päässä. Mökillä on hyvä sopia aikuisille lasten valvontavuorot, jolloin on selvää, kuka kulloinkin lasten pulikointia valvoo, eivätkä lapset pääse rantaan keskenään. Hukkuminen tapahtuu hiljaa ja nopeasti.

Nieminen muistuttaa myös pelastusliivien tärkeydestä. Liivejä tulisi käyttää aina vesillä liikuttaessa.

– Tutkimusten mukaan jopa 80 prosenttia vesiliikenteessä hukkuneista olisivat pelastuneet, jos heillä olisi ollut asianmukaiset pelastusliivit oikeaoppisesti puettuna ja tilanteen nähneet olisivat osanneet auttaa.

SUH:n ennakkotietojen mukaan Suomessa on tammi-toukokuun aikana hukkunut 33 ihmistä. Onnettomuustutkintakeskuksen seurannan mukaan kesäkuussa näyttäisi hukkuneen tapaturmaisesti jo 12 ihmistä. 2000-luvun alusta juhannuksena on hukkunut SUH:n mukaan 130 ihmistä, joista valtaosa eli 78 prosenttia on ollut miehiä.

