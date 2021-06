STM:n ja THL:n koronakatsaus: Koronatilanteen parantumisesta huolimatta on tärkeää muistaa suositukset ja rajoitukset

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos käsittelivät torstain tilannekatsauksessaan koronavirustilanteen epidemiologista arviota sekä rokotustilannetta ja alueilla voimassa olevia suosituksia ja rajoituksia.

Epidemiatilanne on rauhoittunut viimeisen kahden viikon aikana koko maassa. Valtaosalla alueista koronavirustartuntoja todetaan tällä hetkellä vähän ja epidemiatilanne on rauhallinen. Arvioitu tehollinen tartuttavuusluku koko maassa on edelleen alle yhden.

Sairaanhoitopiirien kokonaisarvion mukaan suurin osa alueista oli keskiviikkona epidemian perustasolla. Kiihtymisvaiheessa oli ainoastaan kolme aluetta: Helsingin ja Uudenmaan (HUS), Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirit. Leviämisvaiheessa ei sen sijaan ollut yhtäkään aluetta.

Tehtyjen koronavirustestien määrä on hieman vähentynyt. Positiivisten näytteiden osuus testatuista oli 0,6 prosenttia eli samaa tasoa kuin edellisellä viikolla. Ulkomailta saatujen koronatartuntojen osuus uusista tapauksista on edelleen kasvanut.

THL ja STM muistuttavat, että jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Ensisijaisen tärkeää on edelleen noudattaa voimassa olevia suosituksia ja rajoituksia. On myös suositeltavaa, että ihmiset vielä harkitsisivat tarkoin, onko välttämätöntä matkustaa ulkomaille.

Tilannekatsauksessa olivat mukana strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja osastopäällikkö Satu Koskela STM:stä ja johtaja Mika Salminen THL:stä.