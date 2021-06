Valio ja St1 aloittavat biokaasuliiketoiminnan Suomessa – lehmänlannasta tehty polttoaine vähentää päästöjä runsaasti

Valio ja energiayhtiö St1 perustavat yhteisyrityksen, joka tuottaa maitotilojen lehmänlannasta uusiutuvaa biokaasua pääasiassa raskaan liikenteen polttoaineeksi. Biokaasua tuotetaan enimmäkseen lannasta, mutta sitä voi jalostaa myös muista maa- ja elintarviketeollisuuden sivutuotteista. Biokaasun käytöllä raskaan liikenteen päästöt voivat vähentyä huomattavasti. Perustettava yhtiö tavoittelee yhden terawattitunnin tuotantokapasiteettia vuoteen 2030 mennessä, mikä kattaa kolmasosan Suomen fossiilittoman liikenteen tiekartan biokaasutarpeesta. Fossiilittoman liikenteen tiekartta esittelee keinot, joiden avulla liikenteen kasvihuonekaasupäästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä ja muutetaan liikenne nollapäästöiseksi vuoteen 2045 mennessä.

Biokaasua voidaan tuottaa yksittäisellä maatilalla tai muutaman tilan yhteisellä biokaasulaitoksella, tai vaihtoehtoisesti isommalla biokaasulaitoksella, johon lanta tuodaan lähialueen maatiloilta. Valion ja St1:n hankkeessa molemmat vaihtoehdot ovat mahdollisia. Arvion mukaan vuosikymmenen puolenvälin tienoilla biokaasua tuotettaisiin 2-3 keskittymässä.

Biokaasu tullaan jakelemaan pääsääntöisesti St1:n omissa raskaan liikenteen tankkauspisteissä. Valio ja St1 lupaavat käyttää tulevaisuudessa lantabiokaasua entistä enemmän myös omassa logistiikassaan.

– Biokaasuliiketoiminnan aloittaminen myös Suomessa on konkreettinen askel kasvustrategiamme johdonmukaisessa ja pitkäjänteisessä toteuttamisessa. Kotimaisen lantabiokaasun avulla raskaan liikenteen päästöjä voidaan pienentää nopeasti ja tehokkaasti parantaen samalla Suomen polttoaineomavaraisuutta. Tämä on pelinavaus kahdelta suomalaiselta toimijalta kotimaisen lantabiokaasun tuomiseksi markkinoille, sanoo St1 Oy:n toimistusjohtaja Mika Wiljanen Valion tiedotteessa.

Kun lannasta luodaan biokaasua, myös maatalouden päästöt vähenevät. Valion tavoitteena on nollata maidon hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä.

– Lannan käyttö liikennepolttoaineena on yksi ilmasto-ohjelmamme tärkeimmistä kädenjälkitoimenpiteistä. Tarkoitus on, että maitotilat pääsevät mukaan biokaasun tuotantoon matalalla kynnyksellä. On selvää, että tuotannon pitää olla kannattavaa liiketoimintaa myös maitotilojen näkökulmista, kertoo Valion toimitusjohtaja Annikka Hurme tiedotteessa.

Biokaasun tuotannossa jäljelle jäävästä aineksesta saadaan monia kiertotalouden tuotteita, kuten kiertolannoitteita, kuiviketta eläimille sekä kasvualustoja vihanneksille.