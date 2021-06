Ilkka Hemmilä

Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tytti Yli-Viikari käytti yli 187 000 euroa matkakuluihin viidessä vuodessa, paljastuu eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietinnöstä.

Yli-Viikari aloitti viraston johdossa vuoden 2016 alussa. Kulut on laskettu vuoden 2020 loppuun. Noin puolet kuluista on liittynyt eurooppalaisen tarkastusalan kattojärjestön hallintokomitean tehtäviin. Kaikkien matkojen kokonaiskesto on ollut noin 11 kuukauden verran.

Mietinnössä on myös pyritty selvittämään, miten Yli-Viikari on käyttänyt virkamatkoilta kertyneitä lentoyhtiön etupisteitä. Niitä ei ole käytetty virkamatkojen yhteydessä, joten on epäselvää, ovatko ne kokonaan käyttämättä vai onko Yli-Viikari käyttänyt niitä esimerkiksi henkilökohtaisesti.

– Pääjohtaja on vastannut, että Finnair Plus -tilin tiedot ovat henkilökohtaisia, ne eivät ole julkisia tietoja, eikä hänellä ole velvollisuutta vastata niitä koskeviin kysymyksiin, valiokunta kertoo mietinnössään.

Valiokunta pitää Yli-Viikarin vaikenemista valitettavana sekä tarkastusviraston oman toiminnan uskottavuutta horjuttavana.

– Pääjohtajana hän on lisäksi jättänyt tilanteen selvittämisen julkisuudessa sekä asiasta tiedottamisen alaistensa vastuulle, mietintö jatkaa.

Mietintö ottaa myös kantaa työsopimukseen, jonka myötä tarkastusviraston eläköityvälle ylitarkastajalle maksettiin noin kaksi vuotta palkkaa ilman työvelvoitetta. Sopimuksen myötä viraston maksettavaksi tuli runsaat 61 000 euroa.

Eduskunnan oikeusasiamies totesi työsopimuksen lainvastaiseksi viime joulukuussa.