Rintamamiestalo palaa Raumalla

Raumalla Aarningonkadulla rintamamiestalo on tulessa. Kyseessä on keskisuuri rakennuspalo. Satakunnan pelastuslaitoksen mukaan sammutustyö on kesken. Tilanteesta ei ole syntynyt henkilövahinkoja.

Hälytys palosta saatiin noin varttia vaille neljä iltapäivällä. Palokunnan tullessa paikalle talon keskikerros oli täyden palon vaiheessa.