Kahden jalkapallokentän kokoinen aurinkovoimala tuottaa sähköä Nokian Renkaiden logistiikkakeskuksen katolla

Nokian Renkaiden logistiikkakeskuksen katolle Nokialla on noussut teholtaan Pirkanmaan suurin kattovoimala. Voimala koostuu 3 160 paneelista ja sen teho on yli 1 100 kilowattia (kW). Kaikki aurinkopaneelien tuottama sähkö käytetään logistiikkakeskuksessa muun muassa ilmanvaihdossa ja valaistuksessa. Yhtiöllä on Nokian lisäksi aurinkovoimalat myös Yhdysvaltain-tehtaan yhteydessä ja Espanjan uuden testikeskuksen alueella.

Energiayhtiö Solarigo Systemsin asentama voimala tuottaa vuodessa noin 990 000 kWh sähköä, mikä vastaa noin 50 sähkölämmitteistä omakotitaloa (20 000 kWh/v) tai 5 000 000 ajokilometriä sähköautolla (0,2 kWh/km).

– Nokian Renkaiden tavoitteena on pitkään ollut lisätä ympäristöystävällisen energian käyttöä. Aurinkopaneelien teknologian kehittymisen myötä aurinkovoimastakin on tullut kustannustehokkaampaa ja investointi oli nyt kannattava, kertoo laatu- ja vastuullisuusjohtaja Teppo Huovila tiedotteessa.

Nokian Renkaat oli ensimmäinen rengasyhtiö, jonka päästövähennystavoitteet ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi saivat virallisen hyväksynnän SBT-hankkeelta (Science Based Targets initiative). Uusiutuvan aurinkoenergian käyttö on osa omasta toiminnasta syntyvien CO2-päästöjen vähentämistä. Nokian Renkaat nostettiin myös äskettäin Financial Times -lehden kokoamalle Europe’s Climate Leaders 2021 -listalle.