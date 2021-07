Riitta Salmi

Vankien tapaamisoikeuksien rajaamista on perusteltu sillä, että vankien joukossa on paljon riskiryhmäläisiä ja rokotuskattavuus on tällä hetkellä huono. Tilapäislain mukaan rajoitustoimiin voidaan ryhtyä, kun covid-19 ilmaantuvuus on 100 000 asukasta kohden vähintään 50. Lisäksi vankilan alueella todettu koronaryppäällä voidaan ryhtyä rajoittamaan lomia, perhetapaamisia ja vankien ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa kuten esimerkiksi opiskelua tai työskentelyä.