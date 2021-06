Heinäkuussa palvelukseen astuvat varusmiehet saavat heti koronarokotteen

Varusmiehille ja vapaaehtoista asepalvelusta suorittaville naisille tarjotaan mahdollisuus ottaa koronarokote palvelukseen astuessaan. Rokotuksen antaa Puolustusvoimien oma terveydenhuolto.

Rokotuksia annetaan heinäkuussa alokastarkastusten yhteydessä. Niitä saavat heinäkuun alussa palvelukseen astuvia varusmiehiä sekä aiemman saapumiserän palveluksessa jatkavia varusmiehiä. Toinen koronarokoteannos annetaan suositusten mukaisessa aikataulussa syksyllä.

Palvelukseen astuville varusmiehille ja vapaaehtoista asepalvelusta suorittaville naisille tarjotaan aina rokotukset useita varuskuntaolosuhteissa herkästi leviäviä infektiotauteja vastaan. Koronaviruspandemian vuoksi varusmiehet saavat rokotteen myös koronavirusta vastaan.

Jos varusmies on jo saanut ensimmäisen koronarokotteen omasta terveyskeskuksesta, tulee ottaa mukaan ensimmäisen rokotteen saamisen yhteydessä annettu lomake, josta ilmenee ensimmäisen rokotteen antopäivä ja suositus sille, milloin toinen rokote on tarkoitus antaa. Mikäli varusmies on sairastanut koronavirustaudin, on hyvä ottaa mukaan tieto sairastetusta taudista rokotusten suunnittelua varten.