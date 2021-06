Kahta eri koronarokotetta saaneita Suomessa arviolta 100 000 – alustavat tutkimustulokset rohkaisevia

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan alustavien tutkimustietojen perusteella eri koronarokotevalmisteiden käyttäminen ensimmäisellä ja toisella rokotuskerralla tuottaa elimistössä tehokkaan puolustusvasteen koronavirusinfektiota vastaan. Adenovirusvektorirokotteen ja mRNA-rokotteen antaminen samalle henkilölle ei saadun tiedon valossa myöskään anna aihetta turvallisuushuoliin.

Tutkimuksia tehtiin Saksassa, Espanjassa ja Britanniassa, ja niissä tarkasteltiin, miten mRNA-rokotteen antaminen aiemmin AstraZenecan adenovirusvektorirokotteen saaneelle vaikuttaa rokotuksen synnyttämään puolustusvasteeseen ja rokotuksen turvallisuuteen. Tulokset ovat alustavia, eivätkä ne ole vielä käyneet läpi tieteellistä vertaisarviointia.

Tutkimustuloksien mukaan kahdella eri rokotevalmisteella voidaan saada aikaan vähintään yhtä hyvä puolustusvaste kuin antamalla molemmilla rokotuskerroilla adenovirusvektorirokotetta. Kahta eri rokotetta saaneilla vasta-aineiden määrä oli korkea. Lisäksi niin kutsuttu soluvälitteinen immuniteetti, joka pidentää suojan kestoa ja vahvistaa elimistön kykyä torjua varsinkin vakavaa koronavirustautia, oli hyvällä tasolla.

– Nämä tulokset tukevat aiempaa arviotamme, että kahden eri rokotevalmisteen antaminen on sekä turvallinen että suojateholtaan hyvä vaihtoehto, kertoo tiedotteessa THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

– Aiemmin epäiltiin, että rokotevalmisteiden yhdistäminen voisi tuottaa enemmän kuumeen ja lihaskivun kaltaisia ohimeneviä haittoja kuin samaa rokotevalmistetta annettaessa. Nyt saadut tutkimustulokset eivät tue tätä epäilyä, sillä kahta eri valmistetta saaneilla haittoja ei ole ilmennyt oleellisesti enempää kuin yhtä valmistetta saaneilla, sanoo Nohynek.

Suomessa kahta eri koronarokotevalmistetta on annettu ensisijaisesti alle 65-vuotiaille, jotka ovat ensimmäisellä rokotuskerralla saaneet AstraZenecan adenovirusvektorirokotetta. Heille annetaan toisella rokotuskerralla aina mRNA-rokote eli Biontech-Pfizerin tai Modernan rokote. Myös 65 vuotta täyttäneiden, jotka ovat ensimmäisenä rokoteannoksena saaneet AstraZenecan rokotetta, on mahdollista saada toisena annoksena mRNA-rokote, jos he eivät halua toista AstraZenecan rokoteannosta.

Suomessa on tällä hetkellä noin 100 000 henkilöitä, jotka ovat saaneet ensimmäisenä rokoteannoksena AstraZenecan rokotteen ja toisena annoksena mRNA-rokotteen.

AstraZenecan koronarokotteen saaneilla on havaittu Suomessa ja muualla Euroopassa hyvin harvinaisia veren hyytymishäiriöitä. Suomessa AstraZenecan rokotetta annetaan vain 65 vuotta täyttäneille, joiden riski saada vakava koronavirustauti on merkittävästi suurempi kuin tätä nuoremmilla. Valtaosa hyytymishäiriöistä on havaittu alle 60-vuotiailla.