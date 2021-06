Suomen poliisi osallistui Yhdysvaltojen keskusrikospoliisi FBI:n johtamaan laajaan, kansainväliseen huumeiden vastaiseen operaatioon. Europol ja Suomen poliisi tiedottivat asiasta tiistaina.

Operaatio Greenlight torjui järjestäytynyttä huumausainerikollisuutta ja sen avulla on takavarikoitu merkittävä määrä huumausaineita.

Salaista operaatiota ovat johtaneet myös Yhdysvaltojen huumepoliisi DEA sekä Hollannin ja Ruotsin poliisi. Mukana ovat olleet Europol ja Suomen lisäksi 15 maata.

Tulli Etsinnässä löydettiin toimintakuntoisia konepistooleita äänieristetystä tilasta, jonka Tulli epäilee olleen käytössä ampumaratana aseiden testaukseen.

Operaatiossa FBI pääsi käsiksi eri maissa toimivien rikollisten salattuun viestinvaihtoon ja luovutti tietoa tästä viestinnästä yhteistyömaiden viranomaisille.

– FBI on luovuttanut Suomen viranomaisille tietoja, joiden perusteella on pystytty ohjaamaan paljastavaa rikostutkintaa ja aloittamaan useita esitutkintoja. Toimenpiteitä on tehty Suomessa tiiviissä yhteistyössä poliisilaitosten, Keskusrikospoliisin ja Tullin kesken. Esitutkinnat kytkeytyvät järjestäytyneen ja erityisesti huumausainerikollisuuden torjuntaan, kertoo rikoskomisario Kimmo Sainio Keskusrikospoliisista tiedotteessa.

Operaatiossa viranomaiset ovat takavarikoineet Suomessa kaikkiaan yli 500 kiloa huumausaineita, kymmeniä aseita ja satojentuhansien eurojen edestä käteistä rahaa. Lisäksi Suomen viranomaiset ovat ottaneet kiinni lähes sata henkilöä.

Tulli Itä-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan ja Helsingin poliisilaitosten sekä Keskusrikospoliisin ja Tullin yhteisessä esitutkinnassa takavarikoitiin 145 kiloa marihuanaa.

Maanantaina viranomaiset tekivät poikkeuksellisen paljon kiinniottoja ja etsintöjä operaatioon liittyen maailmanlaajuisesti. Laajoja operaatioita järjestettiin myös Suomessa. Suomen viranomaiset tekivät Suomessa ja yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa ulkomailla kymmeniä kiinniottoja ja kotietsintöjä operaatioon kytkeytyviin epäiltyihin huumausainerikoksiin liittyen.

Valtaosa operaatioon kytkeytyvistä esitutkinnoista on vielä kesken tai niitä ollaan vasta aloittamassa, mutta samaan kokonaisuuteen liittyen esimerkiksi Itä-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan ja Helsingin poliisilaitosten sekä Tullin ja Keskusrikospoliisin yhdessä tutkima suureen marihuanatakavarikkoon liittyvä esitutkinta on juuri siirtynyt syyteharkintaan. Tutkinnassa takavarikoitiin muun muassa yli 145 kiloa marihuanaa ja konetuliaseita.

Tulli Tullin esitutkinnassa tehtiin etsintä tilaan, jossa valmistettiin aseiden osia kuvassa olevilla 3D-tulostimilla.

Toisena esimerkkinä onnistuneista operaatioista on Tullin Tampereella tekemä etsintä varastotilaan, jossa valmistettiin 3D-tulostimilla ampuma-aseiden osia. Tilasta takavarikoitiin kaksi toimivaa asetta sekä lukuisia aseiden osia ja suuri määrä ampumatarvikkeita.