Sunnuntain liikenneraittiuspäivässä jäi kiinni 23 rattijuoppoa

Poliisin haaviin jäi sunnuntain liikenneraittiuspäivän tehovalvonnassa 23 rattijuoppoa. Kiinni jääneistä rattijuopoista seitsemän oli huumetapauksia.

Valtakunnallisen liikenneraittiuspäivän tarkoitus on kiinnittää tielläliikkujien huomiota liikenneraittiuden tärkeyteen ja rattijuopumuksen riskeihin. Poliisi panostaa kesän aikana edelleen aktiivisesti rattijuopumusvalvontaan, jolloin rattijuoppoja ja heistä johtuvia onnettomuuksia on runsaasti. Seuraava tehovalvonta on jo juhannusviikolla.

Lounais-Suomessa päivän aikana puhallutettiin yhteensä 857 kuljettajaa. Tien päältä tavattiin sunnuntaina kaksi törkeästä rattijuopumuksesta epäiltyä kuljettajaa, joista toinen kuljetti autoa alkoholin ja toinen huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

Yli nollan mutta alle rattijuopumusrajan puhaltaneita kuljettajia tavoitettiin 12.

Lounais-Suomessa tämän vuoden liikenneraittiuspäivän rattijuopumusluku on historian pienimpiä.

Toukokuun loppuun mennessä on jäänyt kiinni 7465 rattijuopumuksesta epäiltyä kuljettajaa. Lounais-Suomen alueella poliisin haaviin jäi viime vuonna noin 2700 rattijuoppoa, joista noin puolet kuljetti ajoneuvoa alkoholin vaikutuksen alaisena ja puolet muiden huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

Poliisi haluaa erityisesti muistuttaa mökkimatkojen ja loma-ajan vastuullisesta liikennekäyttäytymisestä.

– Mökillä lomaillessa usein harrastetaan ja liikutaan erilaisilla kulkuvälineillä. Lomakauden alkaessa on hyvä muistaa, että päihteiden vaikutuksen alaisena on kiellettyä kuljettaa mitään kulkuvälinettä, painottaa komisario Tuomo Katajisto Lounais-Suomen poliisilaitoksen tiedotteessa.

Täydennetty Lounais-Suomen poliisin tiedoilla kello 15.05.