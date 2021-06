Valtioneuvosto tiedottaa, että Varsinais-Suomen ravintolarajoitukset lieventyvät perjantaina kello 00.00. Perjantaista lähtien ravitsemusliikkeet saavat olla auki viime kesän tapaan.

Anniskelu on sallittu kello 07–22 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna kello 05–23. Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa on käytössä 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Lisäksi ravintoloissa asiakkaat on sisätiloissa ohjattava istumaan paikoillaan. Esimerkiksi karaoke ja tanssiminen sisätiloissa ovat kiellettyjä.

Ulkoterasseilla jokaisella asiakkaalla pitää olla oma istumapaikka ja etäisyyksien pitämisestä on huolehdittava. Asiakaspaikkojen rajoitukset ja ”tanssikielto” eivät koske ulkoterasseja.