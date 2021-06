Koronatilanne parantunut selvästi Suomessa – viime viikolla yhteensä 877 uutta tartuntaa

Koronaepidemiatilanne on STM:n ja THL:n mukaan parantunut selvästi koko Suomessa viimeksi kuluneen viikon aikana, mutta alueiden epidemiatilanteissa on yhä suuria eroja. Maan etelä- ja lounaisosissa sekä Keski-Pohjanmaalla tapausten ilmaantuvuus on suurempi kuin muualla maassa. Sekä Varsinais-Suomessa että Uudellamaalla ilmaantuvuus on pienentynyt toukokuun aikana. Arvioitu tehollinen tartuttavuusluku on tällä hetkellä 0,75–0,95 90 prosentin todennäköisyysvälillä.

Viikolla 21 eli 24.–30. toukokuuta uusia tapauksia todettiin 877. Luku on yli 400 tapausta vähemmän kuin edellisellä viikolla, jolloin tapauksia oli 1 312. Uusien tapausten ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti oli kahden viimeksi kuluneen viikon eli 17.–30. toukokuuta aikana 40, kun näitä edeltävän kahden viikon eli 3.–16. toukokuuta aikana ilmaantuvuus oli 53.

Kotimaassa saaduista tartunnoista 70 prosentissa tartunnanlähde saatiin selvitettyä. Uusista tartunnoista 27 prosenttia todettiin henkilöillä, jotka olivat tartunnan toteamishetkellä karanteenissa. Lisäksi ulkomailla saatujen tartuntojen osuus uusista tartunnoista oli 7,5 prosenttia, ja näistä aiheutuneiden jatkotartuntojen osuus oli kaikista tartunnoista 0,7 prosenttia.

Viikolla 21 tehtiin yli 120 000 koronavirustestiä. Positiivisten näytteiden osuus oli viime viikosta pienentynyt. Viikolla 21 osuus oli 0,7 prosenttia. Viimeksi positiivisten näytteiden osuus kaikista otetuista näytteistä on ollut alle prosentin syyskuussa 2020 ennen epidemian kiihtymistä.

Myös koronarokotukset ovat edenneet hyvin. Kaikista yli 16-vuotiaista noin 54 prosenttia on saanut yhden rokoteannoksen.

Lisäksi sairaalahoidon tarve on vähentynyt. Keskiviikkona 2. kesäkuuta tehohoidossa oli 14 potilasta, perusterveydenhuollon osastoilla 22 potilasta ja erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla 43 koronapotilasta. Yhteensä sairaalahoidossa oli 79 potilasta koronavirusinfektion vuoksi. Tautiin liittyviä kuolemantapauksia oli 2. kesäkuuta mennessä raportoitu yhteensä 959.

