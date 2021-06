Suomessa yksityisteitä 350 000 kilometriä – tukieuroja perusparannuksiin vielä hyvin saatavilla

Suomessa on tällä hetkellä yksityisteitä yhteensä 350 000 kilometriä. Kunnossa oleva yksityistieverkko on elinehto esimerkiksi maaseudulla asumiselle ja siellä toimivalle elinkeinoelämälle. Yksityisteiden perusparannus- ja siltahankkeisiin on tarjolla kuluvana vuonna ennätyksellisesti liki 40 miljoonaa euroa yhteiskunnan varoja.

– Alkuvuoden perusteella tukea on vielä hyvin saatavilla. Nyt on perusparannuksen omaavan yksityistien tiekunnan hetki toimia. Ryhtymällä viivyttelemättä toimiin, voi rahoituksen saada jo tämän vuoden rahoista, toteaa tiedotteessa metsäteiden johtava asiantuntija Mika Nousiainen Suomen metsäkeskuksesta.

Pääsääntöisesti yksityistien perusparannuspäätös tehdään tiekunnan kokouksessa. Korona-aikana fyysisten tiekokousten pito on ollut vaikeaa ja ajoittain mahdotonta. Yksityistielaki mahdollistaa kuitenkin myös sähköisten kokousmenettelyjen käyttöönoton.

Yksityisteiden perusparannusten tukemiseen sekä siltojen korjaamiseen ja uusimiseen on tänä vuonna hyvin yhteiskunnan tukia tarjolla. Ely-keskusten myöntämä tukipotti on 30 miljoonaa euroa, ja se on tarkoitettu lähinnä asutuille yksityisteille. Metsätieluonteisille yksityisteille tukea on käytettävissä vajaa kymmenen miljoonaa euroa. Tämän tuen jakaa Suomen metsäkeskus.

Tuki yksityistien perusparannuksessa on noin 50 prosentin tasoa, mutta siltahankkeissa tuki nousee jopa 75 prosenttiin. Ely-rahoitteisissa hankkeissa on mahdollista käyttää myös kunnan tai kaupungin tukea. Tukitaso voi esimerkiksi siltahankkeessa nousta näin yli 90 prosenttiin.

– Tiekunnassa tieosakkaat päättävät ja samalla hyötyvät eniten hyvin toteutetusta yksityistien perusparannuksesta, toteaa Nousiainen.