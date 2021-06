Luonto-liitto: Ministeriön susityöryhmä kannattaa laumojen ja parien metsästyksen sallimista

Maa- ja metsätalousministeriön susityöryhmä on päätynyt kannattamaan pelkän yksittäisten susien kaatamisen sijaan myös laumojen ja parien metsästystä, kertoo Luonto-liitto kannanotossaan keskiviikkona. Liitto sanoo lähtevänsä työryhmästä, sillä se pitää lopputulemaa EU-lainsäädännön vastaisena.

Susi on Suomessa suojeltu laji, joka on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi. Sitä saa tällä hetkellä metsästää vain poikkeusluvalla.

Suden kannanhoidollisen metsästyksen suunnittelu- ja määrittelyhankkeen valmisteluryhmä aloitti työnsä viime vuoden alussa.

– Muiden suurpetojen, kuten karhun ja ilveksen, kohdalla metsästys on tärkeä osa suunnitelmallista kannanhoitoa. Metsästys on osa suden tuoretta kannanhoitosuunnitelmaa ja tavoite on, että se toteutuu, sanoi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) tuolloin.

Luonto-liitto kutsuttiin työryhmään sudensuojelunäkökulmasta, joka on sen mukaan kuitenkin sivuutettu.

– On huolestuttavaa, että vaikka suurin osa suomalaisista ei harrasta metsästystä ja vastustaa susien tappamista, niin ministeriö keskittyy kuuntelemaan vain joidenkin suden metsästystä kannattavien etujärjestöjen mielipidettä, sanoo Luonto-liiton suurpetovastaava Francisco Sánchez Molina tiedotteessa.

Susityöryhmään kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön, Luonnonvarakeskuksen, Poliisihallituksen, Suomen riistakeskuksen, Metsähallituksen, MTK:n, Suomen luonnonsuojeluliiton, Luonto-liiton, Suomen Kennelliiton, Suomen metsästäjäliiton ja valtakunnallisen riistaneuvoston sekä alueellisten riistaneuvostojen edustajia.