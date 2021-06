THL päivitti suosituksiaan: myös raskaana olevat voivat ottaa koronarokotteen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on päivittänyt suosituksiaan koskien koronarokotteen ottamista. Kesäkuun alkuun mennessä rokotteita on annettu ympäri maailmaa satoja miljoonia annoksia, joten niistä on kertynyt runsaasti käyttökokemusta.

THL katsoo, että raskaana oleva voi halutessaan ottaa koronarokotteen.

Myös jo ennen raskautta aloitetun koronarokotussarjan toisen annoksen voi ottaa raskauden aikana. Myöskään hedelmällisyyshoitoja ei tarvitse siirtää koronarokotusten vuoksi.

Raskaus voi lisätä riskiä sairastua vakavaan koronavirustautiin. Raskaana olevien koronarokottamisesta on tällä hetkellä vasta vähän tutkimustietoa, mutta käyttökokemus, eläinkokeet ja alustava tutkimustieto eivät anna viitteitä raskaana olevien turvallisuuden vaarantumisesta. Muualla maailmassa raskaana olevia on rokotettu jo paljon.

– Raskaana olevan kannattaa erityisesti harkita, että ottaisi rokotuksen, jos hänellä on perustautinsa vuoksi suurentunut riski sairastua koronavirustautiin. Rokotusta kannattaa harkita myös niissä tapauksissa, joissa raskaana olevalla on suurentunut riski altistua esimerkiksi työssään koronavirukselle, THL:n asiantuntijalääkäri Emma Kajander sanoo tiedotteessa.

Raskaana oleva voi ottaa koronarokotteen omalla rokotusvuorollaan rokotusjärjestyksen mukaisesti.

Uusien suositusten myötä myös koronarokotteen 7­­–14 vuorokauden varoaika muihin rokotteisiin poistuu. Näin ollen kaikkia Suomessa käytettäviä koronarokotteita voi ottaa samaan aikaan muiden rokotteiden kanssa normaalien rokotusohjeiden mukaisesti. Esimerkiksi punkkirokotteen eli TBE-rokotteen tai jäykkäkouristusrokotteen voi ottaa ilman varoaikaa koronarokotteeseen.