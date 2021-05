Suomi otti viime perjantaina vastaan ryhmän alaikäisiä turvapaikanhakijoita Kreikasta. Suomeen saapui 10 ilman huoltajaa olevaa lasta ja nuorta. Maahan on nyt saapunut 169 turvapaikanhakijaa heinäkuusta 2020 lähtien eli siirrot on saatu lähes päätökseen.

Valtioneuvoston 27.2.2020 tekemän päätöksen perusteella Suomi vastaanottaa 175 haavoittuvassa asemassa olevaa turvapaikanhakijaa Välimeren alueelta. Suomi vastaanottaa ensisijaisesti ilman huoltajaa olevia lapsia ja nuoria sekä yksinhuoltajaperheitä. Tällä Suomi pyrkii helpottamaan siirroilla Välimeren alueen valtioiden kuormittunutta turvapaikanhakijoiden vastaanottotilannetta.

Suomeen on kymmenen kuukauden aikana saapunut 108 ilman huoltajaa olevaa lasta ja nuorta Kreikasta ja 14 Kyprokselta. Sen lisäksi Suomeen on saapunut 27 yksinhuoltajaperheisiin kuuluvaa turvapaikanhakijaa Maltalta, 16 Kyprokselta ja neljä Italiasta. Suurin osa Suomeen siirretyistä turvapaikanhakijoista on Afganistanin ja Somalian kansalaisia. Suomeen saapuneet alaikäiset ovat 0-17-vuotiaita poikia ja tyttöjä.

Yksittäisiä hakijoita on vielä tulossa Kreikasta, Maltalta ja Italiasta.

– Siirrot ovat keino auttaa haavoittuvassa asemassa olevia. Kaikki Suomeen siirretyt turvapaikanhakijat ovat heikon turvallisuustilanteen maasta tai todennäköisesti kansainvälisen suojelun tarpeessa, kertoo projektipäällikkö Camilla Rautala tiedotteessa.

Noin 100 Välimereltä saapuneista turvapaikanhakijoista on saanut päätöksen turvapaikkahakemukseensa. Heistä noin 75 on myös siirtynyt jo kuntien asukkaiksi.

Koronavirustilanne on Maahanmuuttoviraston tiedotteen mukaan otettu huomioon siirtojen järjestelyissä. Jokaiselle turvapaikanhakijalle tehdään ennen siirtoa terveystarkastus, johon sisältyy koronatesti. Kaikille tehdään myös Suomeen saapumisen jälkeen terveystarkastus. Ennen siirtymistä alaikäisten vastaanottoon erikoistuneisiin keskuksiin turvapaikanhakijoille on järjestetty 14 vuorokauden karanteenia vastaava järjestely tavanomaista ryhmäkotia vastaavissa olosuhteissa.

Maahanmuuttovirasto on saanut Välimeren alueelta tulevien turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen 12 miljoonaa euroa EU-tukea turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastolta (AMIF). Summalta katetaan muun muassa vastaanoton kustannuksia.