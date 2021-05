186 koronalle altistunutta Raumanmeren peruskoulussa – koulu siirtyy etäopetukseen

Rauman terveyspalvelut sai lauantai-iltana tiedon kahdesta Raumanmeren peruskoulun oppilaan koronatartunnasta, jotka liittyvät perjantaina 21.5. ilmoitettuun tartuntaan. Rauman kaupungin tiedotteen mukaan tartunnat eivät todennäköisesti ole peräisin koulusta. Oppilaat ovat olleet tartuttavuusaikana koulussa kuluneen viikon aikana. Altistuneita on noin 165 oppilasta ja 21 henkilökuntaan kuuluvaa. Altistuneita on kaikilta koulun 9.-luokilta ja koko 7 A -luokka. Raumanmeren peruskoulu Pyynpäässä sijaitseva yläkoulu, jossa on noin 500 oppilasta.

Rauman sosiaali- ja terveysvaliokunta kokoontuu sunnuntai-iltana tekemään päätöstä koulun siirtämisestä etäopetukseen maanantaista 24.5. alkaen lukuvuoden loppuun asti. Etäopetukseen joudutaan siirtymään, koska lähiopetuksen toteutus olisi altistuneiden suuren määrän vuoksi mahdotonta.

Koulu tiedottaa käytännön järjestelyistä huoltajille Wilman kautta.

Kaikki altistuneet asetetaan 14 päiväksi karanteeniin viimeisestä altistumispäivästä laskien, ja heidät ohjataan koronatestiin. Terveysviranomaiset ovat yhteydessä altistuneisiin sunnuntain ja maanantain aikana.

Vaikeutuneen koronatilanteen vuoksi kaikkia raumalaisia kehotetaan tarkkailemaan vointiaan ja hakeutumaan koronatestiin matalalla kynnyksellä.

Karanteeni ei koske altistuneen perheenjäseniä ja he saavat liikkua normaalisti. Jos karanteeniin määrätty sairastuu, hänet on vietävä testiin ja tällöin perheenjäsenten tulee odottaa kotona testivastausta.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1–14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.