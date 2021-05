Rauma purkaa koronarajoituksia mestaruustartunnoista huolimatta – Kirjastojen lukusalit ja rantasaunat avataan

Rauma purkaa koronarajoituksia viime päivien koronatartunnoista ja useista altistuneista huolimatta.

– Rauman kaupunki on viime päivien koronatartuntatapauksista huolimatta edelleen perustasolla ja noudatamme perustason linjauksia. Tilanne on kuitenkin vaarassa muuttua huonommaksi, tartuntataudeista vastaava lääkäri Irene Reinvall toteaa tiedotteessa.

Rauman kaupungin kirjastojen lukusalit avataan maanantaina 24. toukokuuta. Lukusaleissa tulee noudattaa turvavälejä ja käyttää maskeja. Kaupungin rantasaunat avautuvat näillä näkymin yleisölle 1. kesäkuuta alkaen.

Satakunnan alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmä ATTR suosittelee, että yli 20 henkilön yksityistilaisuuksia ei järjestetä 20.–30.5. Jos epidemiologisen tilanteen paraneminen jatkuu, harkitaan suosituksen keventämistä 50 henkilöön 31.5.alkaen. Asiaa arvioidaan ATTR:n kokouksessa 27.5. Mahdollinen lievennys koskisi perustasolla olevia kuntia.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Aikuisten ryhmäharrastamista voidaan toteuttaa ulkotiloissa lähikontakteja välttäen ja enintään 20 hengen ryhmissä myös sisätiloissa turvavälejä noudattaen. Mikäli Satakunta pysyy epidemiologisesti perustasolla, aikuisten ulkotiloissa toteutettava normaali ryhmäharrastaminen sekä ottelutoiminta voidaan aloittaa 31. toukokuuta alkaen.

13−20-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan ulkona. Harrastustoiminta on sallittu myös sisätiloissa omassa joukkueessa tai ryhmässä. Ottelu-, kilpailu- ja esiintymistoiminta voidaan aloittaa myös sisätiloissa 24. toukokuuta alkaen perustasolla olevien paikkakuntien kanssa. Paikalla olevaa yleisöä koskee aluehallintoviraston yleisötilaisuuksista annettu määräys.

ATTR tarkastelee 13–20-vuotiaiden sekä 12-vuotiaiden ja sitä nuorempien harrastustoimintaan liittyviä asioita uudestaan 27.5. ja pyrkii mahdollistamaan näihin liittyvän ottelu-, kilpailu- ja esiintymistoiminnan 31.5. alkaen riippumatta kohdepaikkakunnan epidemiologisesta tilanteesta.

Ylioppilasjuhlien järjestämisestä tiedotetaan myöhemmin, kun järjestämiseen liittyvät määräykset ja suositukset täsmentyvät. Järjestämiseen vaikuttaa myös Rauman koronatilanteen kehittyminen.

– Rauman kaupungin johtoryhmä toivoo raumalaisten ja kaikkien Raumalla liikkuvien noudattavan edelleen koronaan liittyviä määräyksiä ja suosituksia, pitävän huolta turvaetäisyyksistä ja käyttävän maskeja, sivistystoimialan toimialajohtaja Soile Strander muistuttaa.

Rauma tiedotti eilen torstaina kolmesta koronatartuntunnasta, joista ainakin kahteen liittyy joukkoaltistumisia. Tartunnan saaneet ovat nuoria aikuisia ja heidän oireensa ovat alkaneet 17.–18. toukokuuta. Rauman Lukon mestaaruusjuhlinnalla on todennäköisesti osuutta asiassa. Yksi tartunnoista on todettu Rauman Lukon liigaringissä olevalla pelaajalla, ja altistuneita on alustavan tiedon mukaan noin 80.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tartunnan saanut pelaaja teki kouluvierailuja tiistaina 18.5. Eurajoen Keskustan ja Huhdan alakouluissa, yhteiskoulussa ja lukiossa sekä keskiviikkona 19.5. Raumalla Kaaron koulussa. Tartuntatautiviranomaiset ovat saaneet selvitykset kouluvierailuista ja todenneet, että varotoimia on noudatettu ja vierailuilla korona-altistumisen riski on ollut pieni, mutta mahdollinen muun muassa fanikuvausten yhteydessä. Karanteenikriteerit eivät tilanteissa täyttyneet.