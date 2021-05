Luontolivessä seurataan nyt Suomen harvinaisimman sammakkoeläimen liikkeitä

WWF:n uudessa livekamerassa seurataan nyt erittäin uhanalaisen rupiliskon liikkeitä Joensuussa. Ensimmäistä kertaa käytössä on myös kelluva kamera. WWF:n mukaan rupiliskokamerassa on odotettavissa suurin piirtein juhannukseen asti rupiliskojen soidinta, munintaa ja muuta eloa.

Myös rupimanterina tunnettu rupilisko on rauhoitettu ja suojeltava laji koko Suomessa. Luontolivessä katsojat pääsevät kurkistamaan erittäin uhanalaisen rupiliskon elämään kirkasvetisessä lammessa Joensuun lähimaastossa. Rupilisko on Suomen harvinaisin sammakkoeläin, ja se elää Suomessa muutamaa erillisesiintymää lukuun ottamatta vain Ahvenanmaalla ja Pohjois-Karjalan alueella, kertoo WWF:n ohjelmajohtaja Petteri Tolvanen tiedotteessa. Lähetys on toteutettu yhteistyössä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kanssa.

Rupiliskot viihtyvät kutemisensa ajan metsälammissa, joiden vedenpinnan korkeus vaihtelee sääolosuhteiden mukaan. Siksi kamera on toteutettu kelluvana.

Lammen alueella liikkuu paljon muitakin eläimiä, kuten vesiliskoja, suursukeltajia ja nisäkkäitä. Kaloja kamerassa ei tulla näkemään, sillä rupiliskot eivät elä samoissa vesissä kalojen kanssa, sanoo ELY-keskuksen Jari Kontiokorpi.

Rupiliskokameran löydät osoitteesta wwf.fi/luontolive/rupilisko