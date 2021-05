Poliittiset vaikuttajat ja virkamiehet luottavat poliisiin – ennaltaehkäisyyn odotetaan enemmän panostusta

Poliisin keskeiset sidosryhmät luottavat Suomen poliisiin.

Asia käy ilmi Poliisihallituksen tilaamasta selvityksestä. Sen mukaan poliittiset vaikuttajat, kunnanjohtajat, johtavat virkamiehet, poliisin neuvottelukuntien jäsenet sekä järjestöjen edustajat pitävät poliisin mainetta hyvänä. Kyselyyn vastasi 357 sidosryhmien edustajaa sähköisesti ja puhelinhaastatteluin joulukuun 2020 aikana.

– Vahva luottamus ja hyvä maine ovat poliisin tärkeimmät strategiset pääomat. Luottamusta ja tukea poliisi ja kaikki sisäisen turvallisuuden toimijat juuri nyt tarvitsevat, varsinkin kun tehdään päätöksiä voimavaroista ja toimivaltuuksista, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen kommentoi poliisin uutiskirjeessä.

Puolet kyselyn vastaajista luonnehti poliisia erinomaisen luotettavaksi ja oikeudenmukaiseksi. Henkilöstöä piti erityisen oikeudenmukaisena 38 prosenttia vastaajista ja erinomaisen palveluhenkisenä noin neljännes vastaajista.

Vakavien rikosten paljastamisesta ja selvittämisestä valtaosa arvioi poliisin suoriutuvan hyvin tai erittäin hyvin. Poliisilta kuitenkin odotetaan nykyistä enemmän panostusta erityisesti rikosten ja häiriöiden ennalta estämiseen.

Poliisiylijohtajan mukaan poliisi tarvitsisi lisää ihmisiä ja teknologiaa ongelmien ennaltaehkäisytyöhön. Lisäresursseja kaivattaisiin, jotta poliisin analyysikykyä, piilorikollisuuden paljastamista, toimivia tietojärjestelmiä, sujuvaa tiedonkulkua eri viranomaisten välillä sekä ennalta estävää työtä erityisesti lasten, nuorten ja syrjäytymisvaarassa olevien tukena voitaisiin parantaa.

– Poliisin tehtäväkenttä on pysyvästi monimutkaistunut ja laajentunut samalla kun osaamisen vaatimustaso on moninkertaistunut. Lakisääteisiä velvoitteita on tullut lisää. Olosuhde on pakottanut priorisoimaan ja venymään. Tämä näkyy myös sidosryhmien käsityksissä henkilöstön hyvinvoinnista, Kolehmainen kommentoi.

Viime vuonna julkaistussa poliisibarometrissa ilmeni, että kansalaisten luotto poliisiin on yhä vahvaa, mutta heikentynyt.

