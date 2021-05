Ensi viikolla vietetään museopäiviä – Ehdolla vuoden museoksi myös Apteekkimuseo ja Qwenselin talo

Valtakunnallisten museopäivien teema on tänä vuonna tarinat ja tunteet. Tapahtuma järjestetään koronatilanteen vuoksi virtuaalisesti 26.–27. toukokuuta. Museopäivät kokoaa yhteen yli 700 museoalan ammattilaista ja vaikuttajaa, ja tapahtuma huipentuu torstaina klo 18–19 järjestettävään Museopalkintogaalaan. Gaalassa palkitaan muun muassa Vuoden museo 2021. Yksi kuudesta finalistista on turkulainen Apteekkimuseo ja Qwenselin talo. Paikallisista museoista ehdokkaana on myös loimaalainen Suomen maatalousmuseo Sarka.

Tänä vuonna tilaisuudessa pohditaan muun muassa museoiden roolia yhteiskunnassa, jossa tarinoilla ja tunnereaktioilla on aiempaa suurempi merkitys. Vetoavalla kerronnalla on Museoliiton tiedotteen mukaan mahdollista saada aikaan suuria yhteiskunnallisia muutoksia. Myös tunteiden merkitys päätöksenteossa ymmärretään Museoliiton mukaan paremmin. Tapahtumassa pohditaan, millä ja kenen tarinoilla vaikutamme uskomuksiin, arvoihin, ihanteisiin tai maailmankuvaan.

Aihetta käsitellään muun muassa tarinankerronnan kautta. Mukana keskustelemassa on myös Lauri Nummenmaa Turun PET-keskuksesta ja Pepijn Wilbers museoiden sisältösuunnittelutoimisto Studio Louterista. Nummenmaa on suomalainen aivotutkija, psykologi ja filosofian tohtori, joka on tutkinut muun muassa tunteita ja sosiaalista vuorovaikutusta sekä niiden taustalla vaikuttavia aivomekanismeja.

Tapahtuman ilmottautuminen päättyi eilen, ja se on tarkoitettu museoalan ammattilaisille ja luottamushenkilöille. Osallistujia on tänä vuonna ennätysmäärä.