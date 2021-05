Työryhmä: Polttoaineveron korotus selvästi tehokkain tapa vähentää autoilun päästöjä

Autojen vihaajat taas vauhdissa

Polttoaineen hinnan korottaminen lisää jälleen työttömien määrää suomessa, kun kuljetuskustannukset ja muut kulut nousevatt niin paljon, että työt kannattaa siirtää euroopan ulkopuolelle, missä ei yritetä epätoivoisesti pelastaa koko maailmaa.



Kyllä se vaan niin on, että on paljon sellaistakin ajoa, jotka on ajettava vaikka polttoaine maksaisi 100€/litra, ja mikäli noita korotuksia ei ole varaa maksaa, niin edessä on tuotantojen lopettaminen.



Saas nähdä miten Marinin suunnitelmat pysyvät aikataulussa, kun hän on päättänyt kieltää bensat ja dieselit jo tulevien yhdeksän vuoden kuluessa.



Suomessa on yli 100000 (satatuhatta) kuorma-autoa ja yli 25000 (25 tuhatta) linja-autoa liikenteessä, plus vielä kymmeniä tuhansia muita ihmisten ja tavaran toimitukseen käytettävää ajoneuvoa.



Taitaa Sannan lainarahat loppua koko EUn pohjattomasta kaivosta, kun tuo ajoneuvomäärä muutetaan sähkökäyttöiseksi alle kymmenessä vuodessa.



Suomessa on jo melkoisen monta kuopan reunalle raahattavaa tahoa, ja taas sinne tuli yksi työryhmä lisää.

Haluatko käyttää Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin. Kirjoita vastaus viestiin Otsikko TS:n verkkokeskustelun säännöt Viesti Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista. Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun. Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise. Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.