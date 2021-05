WHO lisäsi Intian variantin huolestuttavien koronavirusmuunnosten listalle – Suomessa todettu 25 tapausta

Koronaviruksen Intian variantti on lisätty maailman terveysjärjestö WHO:n huolestuttavien koronavirusmuunnosten listalle. Suomessa on toistaiseksi todettu 25 Intian variantin aiheuttamaa koronatapausta. Tapaukset liittyvät matkailuun joko suoraan tai jatkotartunnan kautta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

WHO luokittelee koronaviruksen variantit huolestuttavien ja tehostetun seurannan ryhmiin. Huolestuttaviksi on aiemmin määritelty Britannian, Etelä-Afrikan ja Brasilian virusmuunnokset. Huolestuttavat virusvariantit esimerkiksi leviävät tehokkaammin. Tehostetun seurannan ryhmään kuuluu kuusikoronavirusmuunnosta. Tätä virusmuunnosten ryhmää seurataan tehostetusti tiedon kartuttamiseksi.

– Virusten muuntuminen on täysin normaalia evoluutiota, ja sitä tapahtuu jatkuvasti. Mutaatiot ovatkin virukselle hyvin luonteenomaista toimintaa, ja koronaviruksestakin kiertää maailmalla useita variantteja, toteaa THL:n johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra tiedotteessa.

Virusmuunnoksien leviämistä ehkäistään samoilla keinoilla kuin koronavirusta muutenkin.

– On tärkeää muistaa yli kahden metrin turvaväli, hyvä käsi- ja yskimishygienia sekä kasvomaskin käyttö. Koronatestiin on syytä hakeutua vähäisistäkin oireista, Savolainen-Kopra sanoo.

Tällä hetkellä Britannian variantti on Suomessa vallitseva viruslinja.

Kaikkiaan Suomessa on havaittu tähän mennessä 5 265 Britannian virusmuunnosta, Etelä-Afrikan virusmuunnosta on todettu 1 132 kappaletta ja Brasilian virusmuunnosta kaksi kappaletta.

– Seurannan mukaan Britannian variantin osuus koronavirustapauksista on nyt noin 55–60 prosenttia kaikista sekvensoiduista löydöksistä. Tilanne on kuitenkin tasoittunut maaliskuun alusta, jolloin Britannian virusmuunnosta oli erityisen paljon. Sen sijaan Etelä-Afrikan variantin osuus on nyt kasvanut: tällä hetkellä 25 prosenttia sekvensoiduista löydöksistä on tätä virusmuunnosta, Savolainen-Kopra kertoo.

Uusimpien Israelista ja Qatarista julkaistujen tutkimustietojen mukaan käytössä olevat koronarokotteet torjuvat tehokkaasti myös liikkeellä olevia koronaviruksen variantteja.

Virusmuunnokset vaikuttavat kuitenkin infektion saamisen mahdollisuuksiin. Rokotuksilla torjutaan erityisesti taudin vakavia muotoja, mutta virusmuunnoksen infektioon, eritykseen ja tartuttavuuden ehkäisyyn vasta-ainepitoisuudet eivät välttämättä riitä. Rokotettu voi itse olla hyvin suojassa virusmuunnoksen aiheuttamalta vakavalta taudilta, mutta hän voi silti jossain tilanteissa edelleen tartuttaa ympäristöään.